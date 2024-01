Arabia Saudita, sfogo delle mogli dei calciatori: “Ci insultano per strada per le spalle scoperte, abbiamo paura”

Le mogli di alcuni calciatori stranieri che di recente si sono trasferiti in Arabia Saudita hanno denunciato al Daily Mail il trattamento subito nel paese del Medio Oriente. Abituate ad avere grande libertà in Europa, nel paese arabo le regole sono invece più rigide e le ‘Wags’ l’hanno provato sulla propria pelle. “Se giriamo con le spalle scoperte ci insultano oppure ci impediscono di entrare nei negozi e nei ristoranti. Una volta sono stata cacciata da un centro commerciale perché non ero vestita in modo adeguato – ha raccontato una delle donne, mentre un’altra ha detto – Non possiamo indossare i pantaloncini neppure in spiaggia altrimenti le altre donne ci guardano male. Ci sono delle regole davvero rigide, abbiamo paura“. Ovviamente l’identità delle dirette interessate non è stata resa nota, ma da quanto si percepisce, pare che il problema sia comune a molte di loro. E chissà che non possa esserci anche quest’aspetto alla base del malcontento dei giocatori approdati in Arabia, già desiderosi di tornare in Europa.