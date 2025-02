Prosegue il DP World Tour. Si fa tappa in Qatar, a Doha, per il Commercial Bank Qatar Masters 2025. Si giocherà sul green del Doha Golf Club dal 6 al 9 febbraio. Protagonisti quattro azzurri: Francesco Laporta e Andrea Pavan, reduci dall’ottimo Open del Bahrain, Guido Migliozzi, che arriva da due eliminazioni al taglio, e Gregorio De Leo, che è alle prime apparizioni nel DP World Tour. In palio non solo punti per qualificarsi alla Ryder Cup di Bethpage (New York), ma anche un montepremi complessivo di 2.500.000 dollari di cui 425.000 andranno al vincitore. Il giapponese Rikuya Hoshino, campione nel 2024, non difenderà lo storico successo dell’anno scorso. Dopo il successo della scorsa settimana nel Bahrain Championship, l’inglese Laurie Canter si candida ad essere uno dei favoriti per la vittoria finale. Con lui anche lo spagnolo Alejandro Del Rey, a segno nel Ras Al Khaimah Championship. Tra i past winner della competizione presenti lo scozzese Ewen Ferguson (2022), il francese Antoine Rozner (2021), l’iberico Jorge Campillo (2020), il sudafricano Justin Harding (2019) e l’inglese Eddie Pepperell (2018).

Nel 2024 la vittoria di Hoshino

Il giapponese Rikuya Hoshino ha conquistato il primo titolo DP World Tour davanti ai propri tifosi. Al Doha Golf Club Hoshino, che appaiato in testa al torneo con Rasmus Hojgaard e Coussaud prima dell’ultimo giorno, ha concluso con 14-under complessivo per celebrare il suo primo titolo dopo essere stato due volte secondo classificato in Australia all’inizio della Race to Dubai 2024. Hoshino è stato il primo giapponese vincitore dell’evento e solo il quarto nella storia del DP World Tour dopo Isao Aoki, Hideki Matsuyama e Ryo Hisatsune.

La storia del torneo

Dal 1998 il prestigioso torneo di golf Qatar Masters è ospitato dal Doha Golf Club. Il Doha Golf Club di Doha, Qatar, è un campo da campionato par 72 da 18 buche, 7.374 yard, progettato da Peter Harradine. Uno dei migliori campi da golf in erba del Medio Oriente. Il torneo annuale è sponsorizzato dalla Commercial Bank (P.S.Q.C.) e si tiene all’inizio di ogni anno come parte del DP World Tour. Il campo è stato progettato in linea con gli standard USGA, con tutte le aree verdi del campo da golf, inclusi fairway, green, tee e rough, conformi alle specifiche USGA. Il Commercial Bank Qatar Masters è un torneo di golf annuale che fa parte del DP World Tour, dove molti dei migliori golfisti del mondo hanno gareggiato sul difficile campo da campionato in stile desertico del Doha Golf Club, che ha uno dei par (72) più lunghi del tour. Il campo da campionato vanta un driving range completo, 8 laghi sul campo e migliaia di alberi e arbusti. Il vento solitamente sale nel pomeriggio e questo può rapidamente diventare un fattore non sottovalutare quando si gioca. I tee time del mattino, al contrario, tendono a essere più favorevoli in termini di condizioni di gioco.