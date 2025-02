Milano deve affrontare i Playoff per proseguire la corsa nella Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. La Numia Vero Volley, infatti, ha chiuso il girone C al secondo posto, pagando la sconfitta incassata nella terza giornata sul campo del Vakifbank Istanbul. Le meneghine si sono poi riscattate nella gara di ritorno davanti al proprio pubblico superando le turche di Giovanni Guidetti 3-1, ma non è bastato per prendersi il primo posto e volare direttamente ai quarti di finale. Orro e compagne devono quindi affrontare anche i Playoff, a cui partecipano le seconde classificate dei cinque gironi e la migliore terza. Notizia positiva per l’Italia è che solamente Milano deve passare da questo turno di spareggi, dal momento che Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci hanno vinto rispettivamente Pool A e Pool E. Scopriamo dunque quale avversaria attende Milano nei Playoff di Champions League.

MILANO IN GERMANIA PER L’ANDATA DEI PLAYOFF

I Playoff aggiungono due impegni infrasettimanali in un periodo già ricchissimo per Milano, che tra campionato e Champions gioca ogni tre giorni dallo scorso 5 gennaio e disputerà anche la Final Four di Coppa Italia (8-9 febbraio). La gara di andata si svolgerà in Germania, precisamente alla Palmberg Arena di Schwerin. L’avversaria è, infatti, il SSC Palmberg Schwerin, al momento primo nella classifica del campionato tedesco di Bundesliga. Le tedesche, guidate da Felix Koslowski, hanno chiuso il girone B al terzo posto con otto punti, frutto di tre vittorie e tre sconfitte (due contro l’Eczacibasi Istanbul ed una sul campo serbo del Tent Obrenovac). Lo Schwerin ora vuole sfruttare tutto il tifo del proprio pubblico per provare ad avvantaggiarsi nella sfida che le vede sfavorite contro Milano.

La compagine lombarda ha a disposizione un roster di primissimo piano, con quattro campionesse olimpiche (Egonu, Danesi, Sylla, Orro) e non solo. Paola Egonu è tornata a macinare punti e si è già rivista in campo Elena Pietrini, due giocatrici capaci di spostare gli equilibri. Il gioco di Orro e compagne è salito di colpi nelle ultime uscite, nonostante il poco tempo per allenarsi viste le tante partite ravvicinate. La squadra di Stefano Lavarini arriva da otto vittorie consecutive e non vuole certo fermarsi ora. Non bisogna però sottovalutare le avversarie: è importante scendere in campo determinate per fare bottino pieno in trasferta. Una vittoria da tre punti farebbe fare un bel passo avanti a Milano, che al ritorno in casa dovrebbe poi “solo” conquistare due set per assicurarsi l’accesso ai quarti di finale.

LE ALTRE DUE SFIDE DEI PLAYOFF

Le squadre ai Playoff, come detto, sono sei. Oltre a Milano e Schwerin dunque, andranno in scena anche altre due sfide. Una si svolgerà sempre in Germania, ma sul campo dell’Allianz MTV Stoccarda, seconda classificata della Pool E alle spalle di Scandicci. Le campionesse di Germania devono vedersela con il Developres Resovia, seconda nella Pool A dietro a Conegliano e attualmente prima nel massimo campionato polacco. La seconda forza della Lega polacca, il PGE Grot Budowlani Łódź, sarà invece impegnato in Serbia, dove ad attenderlo c’è il Tent Obrenovac. Le polacche hanno chiuso al secondo posto la Pool D alle spalle del Fenerbahce, mentre le serbe si sono classificate seconde nel girone B alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul.

Tre sfide tutte da seguire, in cui ciascuna squadra proverà a conquistare punti. Ricordiamo, infatti, che il format è quello delle gare di andata e ritorno: passa la squadra che al termine dei due match avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. I punti vengono assegnati con il consueto sistema (3 per una vittoria 3-0 o 3-1, 2 punti in caso di vittoria per 3-2, un punto in caso di sconfitta al tie-break, 0 per una sconfitta in tre o quattro set). Se al termine della sfida di ritorno le due squadre avessero lo stesso punteggio, allora sarà il Golden Set a decidere chi passa il turno. Di seguito, il calendario completo dei Playoff della Champions League 2024/2025 di volley femminile ed il tabellone dei quarti di finale.

PROGRAMMA COMPLETO PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2025

GARE DI ANDATA

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

18:00 SSC Palmberg Schwerin (GER) vs Numia Vero Volley Milano (ITA)

19:00 Tent Obrenovac (SRB) vs PGE Grot Budowlani Łódź (POL)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

20:30 Allianz MTV Stuttgart (GER) vs Developres Rzeszów (POL)

GARE DI RITORNO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

18:00 PGE Grot Budowlani Łódź (POL) vs Tent Obrenovac (SRB)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

17:30 Developres Rzeszów (POL) vs Allianz MTV Stuttgart (GER)

19:00 Numia Vero Volley Milano (ITA) vs SSC Palmberg Schwerin (GER)

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR) vs Vincente Numia Vero Volley Milano / SSC Palmberg Schwerin

A. Carraro Imoco Conegliano (ITA) vs Vincente Allianz MTV Stuttgart / Developres Rzeszów

Vakifbank Istanbul (TUR) vs Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR)

Savino Del Bene Scandicci (ITA) vs Tent Obrenovac / PGE Grot Budowlani Łódź