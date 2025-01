Il DP World Tour di golf si prepara a vivere un nuovo appuntamento negli Emirati Arabi Uniti, dove tra giovedì 23 e domenica 26 gennaio andrà in scena la quarta edizione del Ras Al Khaimah Championship. Grande attesa per la competizione che si svolgerà sul percorso dell’Al Hamra GC a Ras Al Khaimah, e che vedrà in gara anche tre azzurri, Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Saranno queste le frecce italiane che proveranno l’assalto al torneo, che vede un montepremi da 2,5 milioni di dollari; in palio anche 3.500 punti nella Race to Dubai e altri 1.000 punti per la Ryder Cup.

Migliozzi, giunto alla terza presenza stagionale, è apparso in forma negli ultimi appuntamenti, in particolare dopo l’ottavo posto nel Dubai Desert Classic: l’obiettivo è provare a migliorarsi, vista anche la 19esima posizione nella Race to Dubai. Una classifica live che vede in 26esima posizione Laporta, che vanta un sesto posto al Nedbank Golf Challenge di dicembre, oltre alle partecipazioni all’Alfred Dunhill Championship (67esimo) e a Dubai (37esimo). Primi scampoli di stagione positivi anche per Pavan, che dopo due piazzamenti in top-25 è uscito al taglio a Dubai, trovandosi ora al 77esimo posto nella race.

DP World Tour, gli altri protagonisti nel Ras Al Khaimah Championship

Tra gli altri protagonisti principali nel torneo figura certamente il campione in carica, il danese Thorbjorn Olesen, che in carriera vanta anche una World Cup nel 2016. Olesen vanta un quinto posto nel Nedbank Golf Challenge e tre top ten nelle ultime quattro uscite del 2024. La competizione, comunque, si preannuncia serrata, visto che sono numerosi i partecipanti che, sulla carta, hanno la possibilità di puntare in alto. Tra questi figurano lo statunitense Patrick Reed e lo spagnolo David Puig, entrambi membri della LIV Golf, oltre all’altro americano Jimmy Walker. Poi, ancora, Major Champion come Reed, i neozelandesi Ryan Fox e Daniel Hillier, secondo la scorsa settimana a Dubai, gli inglesi Paul Waring, in procinto di trasferirsi sul PGA Tour per il quale ha ottenuto la ‘carta’ con il quinto posto nella Race To Dubai (ordine di merito) del 2024, e Daniel Gavins, past winner nel 2023.

Tra i tanti nomi importanti figurano anche cinque dei sei vincitori in questo avvio di stagione, oltre l’australiano Elvis Smylie, gli statunitensi Ryggs Johnston e Johannes Veerman, il sudafricano Shaun Norris e l’inglese John Parry. Oltre a due giovani emergenti, lo spagnolo Angel Ayora e il cinese Wenyi Ding.

Il Ras Al Khaimah Championship rappresenta l’ultimo appuntamento negli Emirati per l’International Swing (giunto alla terza tappa sulle otto previste), una delle sette sezioni in cui è stato suddiviso il calendario. I vincitori di una classifica che comprenderà le prime cinque sezioni riceveranno un bonus di 200mila dollari, oltre ad avere accesso ai dieci eventi “Back 9” che si svolgeranno prima dei due PlayOffs che chiuderanno la stagione, ovvero l’Abu Dhabi Championship e il DP World Tour Championship.