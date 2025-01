Lou Jeanmonnot vince la sprint femminile 7.5 km di Anterselva, in Italia, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Gara incredibile sugli sci della francese, che trova il doppio zero al poligono e centra il primo successo stagionale in una sprint. Battuta la favorita di giornata Franziska Preuss. La tedesca non impressiona nel fondo e, nonostante il doppio zero, chiude al terzo posto a 16″7. Resta una stagione di incredibile costanza per la leader della generale, che in 13 gare è uscita dalla top 5 due sole volte. Sono nove i podi totali con due vittorie. La sorpresa è l’altra tedesca Selina Grotian, che sfrutta il gancio involontario di Jeanmonnot nel primo giro e riesce a battere la connazionale piazzandosi al secondo posto a 7″2 dalla vetta. Seconda quarta posizione consecutiva per Dorothea Wierer. L’azzurra va forte sugli sci, ma paga a caro prezzo un errore nella serie in piedi tagliando il traguardo con un ritardo di 28″0. Senza l’errore sarebbe stato secondo posto. “È sempre un piacere per me gareggiare qui in casa, ad Anterselva: per il pubblico, per gli amici ed i familiari. È bello averli così vicini ma devo mantenere la concentrazione: oggi avevo davvero ottimi materiali, mi sono sentita veloce in tutta la pista. Purtroppo ho fatto un errore di troppo rispetto alle altre per potermi giocare il podio”, le sue parole.

Dopo un primo giro perfetto, Justine Braisaz-Bouchet si butta via nella serie in piedi e, con due errori, conclude fuori dalla top ten in 16ª posizione (+1’05″4). Buona giornata nel complesso per l’Italia, che ne piazza quattro nelle prime 30. Zero per Martina Trabucchi, che centra il miglior piazzamento in carriera in una sprint concludendo al 20° posto. Appena dietro, con due errori in piedi, c’è Michela Carrara (21ª a 1’26″8). Con lo zero sarebbe stata top ten, resta ottima la prova sugli sci. 30ª posizione con un solo errore a terra per Hannah Auchentaller (+1’43″4).

La top ten di giornata

Lou Jeanmonnot (FRA) 21’09″5 Selina Grotian (GER) +7″2 Franziska Preuss (GER) +16″7 Dorothea Wierer (ITA) +28″0 Julia Simon (FRA) +38″0 Jeanne Richard (FRA) +40″9 Oceane Michelon (FRA) +47″5 Amy Baserga (SUI) +48″1 Tereza Vobornikova (CZE) +49″0 Yuliia Dzhima (UKR) +51″12

20. Martina Trabucchi (ITA) +1’24″5

21. Michela Carrara (ITA) +1’26″8

30. Hannah Auchentaller (ITA) +1’43″4

46. Samuela Comola (ITA) +2’04″9

51. Rebecca Passler (ITA) +2’10″8

Le pagelle

Jeanmonnot (1ª) voto 10 e lode: probabilmente la miglior gara della carriera sugli sci per la francese, che si dimostra più veloce anche della più accreditata Preuss. Solito rendimento immacolato al poligono.

Grotian (2ª) voto 9.5: sorpresa di giornata. Centra lo zero al poligono e sfrutta alla grande la scia di Jeanmonnot per centrare un grande podio davanti alla connazionale Preuss.

Preuss (3ª) voto 8.5: meno dominante di Jeanmonnot sugli sci. Si vede togliere la seconda posizione da Grotian nel finale. Resta straordinaria la costanza di risultati.

Wierer (4ª) voto 8: una media tra la prestazione sugli sci (9) e quella al poligono (7). È la più veloce delle atlete con un errore commesso. Quell’errore è fatale per il podio. Senza sarebbe stata seconda posizione.

Simon (5ª) voto 7: gara solida della francese, che non si perde d’animo dopo l’errore in piedi e ottiene un buon piazzamento in top 5.

Richard (6ª) voto 8: la classe 2002 francese continua a dimostrare di essere una predestinata. Zero al poligono e una buona prova sugli sci le permettono di consolidare il primato nella classifica generale under 23.

Braisaz-Bouchet (16ª) voto 5: il primo giro è ai livelli di Jeanmonnot. Come spesso è accaduto in stagione, crolla tutta insieme nella serie sulla carta meno problematica. Sono due gli errori in piedi che la fanno sprofondare fuori dalla top ten.

Trabucchi (20ª) voto 8: migliore sprint della carriera per l’azzurra, che trova lo zero al poligono e fornisce ottime indicazioni in ottica staffetta.

Minkkinen (69ª) voto 4: giornata disastrosa per la finlandese, abituata a stazionare costantemente in top 20. In difficoltà sugli sci e un errore sia a terra che in piedi la estromettono anche dall’inseguimento di dopodomani.

La classifica aggiornata

Franziska Preuss (GER) 814 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 697 Elvira Oeberg (SWE) 571 Jeanne Richard (FRA) 471 Suvi Minkkinen (FIN) 459 Julia Simon (FRA) 455 Oceane Michelon (FRA) 445 Selina Grotian (GER) 437 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 395 Maren Kirkeeide (NOR) 359

13. Dorothea Wierer (ITA) 346

33. Hannah Auchentaller (ITA) 144

36. Samuela Comola (ITA) 132

38. Michela Carrara (ITA) 105

47. Martina Trabucchi (ITA) 74

