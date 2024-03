Golf, DP World Tour: Matteo Manassero in testa al Jonsson Workwear Open 2024 a un giro dal termine

Matteo Manassero è ancora in testa dopo il terzo giro del Jonsson Workwear Open 2024, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sul percorso del Glendower Golf Club di Dowerglen, in Sudafrica. L’azzurro classe ’93, dopo lo spettacolare giro in 61 colpi di ieri, ha messo a segno un 67 con cui ha portato il proprio totale a -20 sul par del campo. A un colpo dal veneto, con -19, ci sono il sudafricano Shaun Norris e l’inglese Jordan Smith, mentre a -18 in quarta posizione ci sono lo spagnolo Angel Hidalgo e l’altro padrone di casa Oliver Bekker. In generale la classifica rimane davvero corta, con i primi dieci della classifica racchiusi in cinque colpi.

In casa Italia buon terzo giro anche per Andrea Pavan, undicesimo prima delle 18 buche finali e capace di recuperare sei posizioni grazie a un giro in 67 colpi. Recupera otto posizioni anche Lorenzo Scalise, che risale al 25° posto firmando un giro in 68. Giornata difficile invece per Francesco Laporta, che gira in 75 colpi e finisce in fondo alla classifica a -2 in 75esima posizione.

Appuntamento a domani dalle 10:30 su Sky Sport per la diretta tv dell’ultima giornata, con Manassero che andrà a caccia della quinta vittoria in carriera sul circuito maggiore. L’ultima risale però addirittura al maggio 2013, quando l’allora teenager veneto trionfò nel BMW PGA Championship di Wentworth.