L’Hainan Classic, evento organizzato dal DP World Tour e dal China Tour al Blackstone Course, si è concluso con la vittoria di Marco Penge. L’inglese ha concluso il torneo, in scena sull’isola di Hainan, con uno score di 271 (68 71 65 67, -17). Il britannico ha avuto la meglio sullo statunitense Sen Crocker e sul norvegese Kristoffer Reitan, secondi a quota 274 (-14). Marco Penge ha iniziato la sua prova con un bogey, seguito da sette birdie. L’inglese ha poi firmato un altro bogey nell’arco di nove buche. Penge ha poi allungato, concludendo in par le ultime quattro. La vittoria dell’Hainan Classic si unisce al palmares del britannico, che vantava due successi sul Challenge Tour e una sul PGA EuroPro Tour.

SESTO POSTO PER MOLINARI

La quarta posizione è andata a Rasmus Neergaard-Petersen, talento danese autore di un positivo 275 (-13), mentre è stato il francese Martin Couvra a chiudere la top cinque con 276 (-12). Buona prestazione per Edoardo Molinari, che conclude in sesta posizione con un punteggio di 277 (69 68 73 67, -11). L’azzurro ha terminato l’Hainan Classic a pari punti con l’inglese Sam Bairstow e il cinese Bowen Xiao. Per Molinari, si tratta della seconda top ten stagionale, dopo essere risalito di quattordici posizioni nel round finale. Ventitreesimo posto per Andrea Pavan, che con un 282 (71 70 70 71, -6) ha trovato il riscatto dal taglio subito nel Volvo China Open. Gregorio De Leo è invece uscito dopo 36 buche, concludendo ottantasettesimo con 145 (72 73, +1).