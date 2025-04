Si è conclusa al Gymnastics Sport Palace di Tashkent, in Uzbekistan, la terza tappa della World Cup 2025 di Ginnastica Ritmica. Nella capitale uzbeka è andata in scena un’intensa giornata per quanto riguarda le finali degli attrezzi, che ha visto protagoniste anche le azzurre Alice Taglietti e Viola Sella, rispettivamente sesta alla palla e quinta alle clavette. Le due ginnaste erano le uniche rappresentanti nelle finali odierne grazie al buon risultato nelle qualificazioni di venerdì e sabato. Nella classifica generale all-around invece c’è stato il dominio della ginnasta di casa Takhmina Ikromova, che si è imposta davanti alla campionessa olimpica Darja Varfolomeev e alla polacca Liliana Lewinska.

Le finali individuali

La giornata di finali si è aperta con l’esercizio al cerchio, dove però nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi. Sul podio salgono due ginnaste di casa: oro a Takhmina Ikromova con 28.50 punti, argento a Anastasiya Sarantseva (28.15), mentre il bronzo va all’atleta neutrale Daria Grokhotova (27.85). Nella finale alla palla ha brillato la campionessa olimpica Darja Varfolomeev, che ha conquistato l’oro con uno splendido 29.35. Seconda piazza per Ikromova (28.70), terza Sarantseva (27.45). Ottima la prova di Alice Taglietti, che ha eseguito un esercizio elegante e preciso, chiudendo al sesto posto con 26.15 punti.

Finale di grande livello anche alle clavette, dove Darja Varfolomeev ha bissato il successo, firmando anche la miglior prestazione dell’intera tappa con un eccellente 30.00. Completano il podio Sarantseva (28.30) e Ikromova (27.50). Viola Sella ha portato a termine un esercizio pulito e sicuro, che le è valso il quinto posto con 26.65 punti.

L’ultimo atto della giornata si è consumato con la finale al nastro, dove Varfolomeev si è confermata regina della tappa con un altro oro, grazie ai suoi 29.05 punti. Argento per Ikromova (28.50), bronzo per Anastasia Simakova (27.40). Nessuna ginnasta italiana era presente in questa finale, così come in quella al cerchio. Infine nella gara a squadre, che non vedeva la presenza italiana, il successo è andato alla Polonia davanti alla Cina e alle padrone di casa dell’Uzbekistan.