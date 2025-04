Al Cairo, in Egitto, sono andate in scena le prime finali della World Cup 2025 di ginnastica artistica. Al maschile, gli atleti si sono sfidati nel corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Proprio nella seconda specialità è arrivato l’unico podio di giornata per l’Italia, con Gabriele Targhetta che ha ottenuto la seconda posizione. Ha dato invece forfait Niccolò Vannucchi, qualificato per la finale al corpo libero, ma costretto allo stop da un lieve infortunio. La prova femminile ha poi visto le ginnaste impegnate al volteggio e alle parallele.

LA GARA MASCHILE

CORPO LIBERO

La giornata si aperta con la gara al corpo libero, con Milad Karimi che ha ottenuto un ottimo 14.133, conquistando il primo posto sul podio. Il ginnasta kazako si era già imposto nel turno di qualificazioni. Seconda piazza per Eddie Penev dalla Bulgaria, autore di un 13.966. Infine, il podio è stato completato dall’atleta ucraino Nazar Chepurnyi con 13.866.

1. Milad KARIMI (KAZ) 14.133

2. Eddie PENEV (BUL) 13.966

3. Nazar CHEPURNYI (UKR) 13.866

4. Noe SEIFERT (SUI) 13.600

5. Nils DUNKEL (GER) 13.466

6. Justin LABRO (FRA) 12.166

7. Adam COGAT (ALG) 11.733

8. Yurii YEMELIANOV (UKR) 10.633

CAVALLO CON MANIGLIE

La finale è proseguita al cavallo con maniglie, attrezzo che ha visto impegnato l’azzurro Gabriele Targhetta. Il trionfo è andato all’armeno Hamlet Manukyan con 14.800, che l’ha spuntata al termine di una prova equilibrata. Secondo posto poi per l’italiano, autore di un ottimo 14.766. Alle spalle di Targhetta, chiude lo statunitense Patrick Hoopes, capace di un 14.700.

1. Hamlet MANUKYAN (ARM) 14.800

2. Gabriele TARGHETTA (ITA) 14.766

3. Patrick HOOPES (USA) 14.700

4. Brandon DANG (USA) 14.533

5. Nariman KURBANOV (KAZ) 14.500

6. Zeinolla IDRISSOV (KAZ) 14.400

7. Ravshan KAMILJANOV (UZB) 14.033

8. Benjamin OSBERGER (FRA) 12.566

ANELLI

Agli anelli, si rende protagonista Artur Avetisyan. L’armeno vince con un ottimo punteggio di 14.466, mettendosi alle spalle Nikita Simonov, autore di un 14.33. Il podio è poi completato dal ginnasta egiziano Omar Mohamed, che firma una prestazione da 13.866.

1. Artur AVETISYAN (ARM) 14.466

2. Nikita SIMONOV (AZE) 14.333

3. Omar MOHAMED (EGY) 13.866

4. Alexander DIAB (USA) 13.733

5. Sokratis PILAKOURIS (CYP) 13.200

6. Leo SALADINO (FRA) 13.133

7. Vahagn DAVTYAN (ARM) 13.133

8. Artur SAHAKYAN (GER) 12.900

LA GARA FEMMINILE

VOLTEGGIO

La gara femminile si è aperta con la finale al volteggio. La canadese Elsabeth Black ha nuovamente dimostrato il suo potenziale, ottenendo il gradino più ambito del podio con un punteggio di 13.616. Secondo posto per Kyong Byol Jo, autrice di un 13.450. A chiudere il podio è poi la ginnasta Judy Abdalla dall’Egitto con 13.150.

1. Elsabeth BLACK (CAN) 13.616

2. Kyong Byol JO (PRK) 13.450

3. Judy ABDALLA (EGY) 13.150

4. Valentina GEORGIEVA (BUL) 13.050

5. Tegan SHAVER (CAN) 13.050

6. Oksana CHUSOVITINA (UZB) 12.916

7. Jin A CHON (PRK) 12.516

8. Sihem HAMIDI (ALG) 12.283

PARALLELE ASIMMETRICHE

Kaylia Nemour, ginnasta algerina che a Parigi 2024 ha vinto l’oro di specialità, si aggiudica il primo posto anche al Cairo. La ginnasta si mette infatti davanti a tutte con un 14.533. Secondo posto per la slovena Lucija Hribar in 13.133, mentre completa la top tre Judy Abdalla con 12.566.

1. Kaylia NEMOUR (ALG) 14.533

2. Lucija HRIBAR (SLO) 13.133

3. Judy ABDALLA (EGY) 12.566

4. Sara SULEKIC (CRO) 12.533

5. Salina BOUSMAYO (MAR) 12.466

6. Tegan SHAVER (CAN) 12.300

7. Elsabeth BLACK (CAN) 11.866

8. Dildora ARIPOVA (UZB) 10.233