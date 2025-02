Sarà il cinese Haotong Li a iniziare in testa domani la quarta e ultima giornata del Commercial Bank Qatar Masters 2025, torneo del DP World Tour in corso presso il Doha GC (par 72) della omonima capitale qatariota. Il giocatore asiatico ha infatti messo a segno un terzo round in 67 colpi, risultando il migliore di giornata e salendo a -13 in prima posizione. Il suo primo inseguitore è l’inglese Brandon Robinson Thompson, staccato di due colpi a -11. Terzi a -9 ci sono il sudafricano Jayden Schaper e l’altro britannico Matthew Jordan, a sua volta capace di un terzo giro in 67 con cui ha recuperato ben 15 posizioni rispetto a ieri. Continua a stupire anche il giovane francese classe 2003 Martin Couvra, che sale al quinto posto insieme al danese Rasmus Neergaard-Petersen con un totale di -8.

Buone notizie in casa Italia da Andrea Pavan, che è risalito fino al settimo posto con -7. Il romano classe 1989, reduce dal 13° posto di domenica scorsa in Bahrain, cercherà di finire con un ultimo giro di livello. Oggi per lui sono arrivati quattro birdie e un bogey, per un recupero di undici posizioni che lascia ben sperare in vista di domani. A pari merito con Pavan ci sono il belga Adrien Dumont de Chassart, l’inglese Sam Bairstow, lo svedese Niklas Lemke e il sudcoreano MK Kim.

Terza giornata più difficile invece per Francesco Laporta, anche lui reduce dal 13° posto del Bahrain quando però aveva iniziato al secondo posto l’ultima giornata. Il giocatore pugliese oggi è incappato in un giro in 73 colpi, frutto di cinque birdie ma anche di ben sei bogey con cui ha perso undici posizioni scendendo al 25° posto provvisorio con un totale di -4.

Avevano invece mancato il taglio di metà gara, caduto ieri a -1, gli altri due italiani al via del torneo. Guido Migliozzi ha chiuso con un totale di +5 al 116° posto, lo stesso del connazionale Gregorio De Leo. Chi invece ha fatto la storia è Jean Bekirian, che ieri è diventato il primo giocatore armeno a passare il taglio in un torneo del DP World Tour. Alla vigilia dell’ultima giornata il 22enne è salito ancora in classifica e in questo momento occupa il sedicesimo posto con un totale di -5.

Il Commercial Bank Qatar Masters è il quinto degli otto tornei dell’International Swing, una delle sette parti in cui si divide il calendario del DP World Tour 2025. I vincitori di una speciale classifica a punti per ognuna delle prime cinque sezioni o “Swing” riceveranno un bonus di 200.000 dollari e avranno accesso al sesto denominato “Back 9”, che anticiperà i due ricchi PlayOffs di fine stagione. Il torneo di questa settimana mette in palio un montepremi complessivo di due milioni e mezzo di dollari con il vincitore che ne porterà a casa 425mila. L’ultima giornata sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Golf a partire dalle 9:30, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now. L’International Swing proseguirà poi con il Magical Kenya Open (20-23 febbraio) e infine con gli ultimi due appuntamenti in Sudafrica (South African Open, 27 febbraio-2 marzo, e Joburg Open, 6-9 marzo).