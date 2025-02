La stagione 2025 di F1 avrà inizio tra un mese e i dieci team in griglia stanno ultimando i preparativi per affrontare il campionato. A Maranello ruggisce il motore della SF-24, con Ferrari che ha effettuato il ‘fire up’ sotto la supervisione del team principal Frederic Vasseur, del suo vice Jerome D’Ambrosio, l’amministratore delegato Benedetto Vigna e Piero Ferrari. Si tratta di un momento fortemente atteso da tutte le squadre e viene considerato l’inizio ufficioso della nuova stagione. Ferrari non è l’unico team ad aver effettuato – e pubblicato sui canali social – il proprio fire up. Anche McLaren, che non ha ancora reso nota la sigla identificativa della propria monoposto, ha acceso il motore nel corso della settimana.

Cos’è il fire up

Il termine ‘fire up’ indica la prima accensione della vettura con la power unit collegata al telaio. I team effettuano questa procedura per verificare che gli impianti siano funzionanti, in modo da evitare colpi di scena durante i filming days o i test pre stagionali. “Il fire up segna la nascita di una nuova macchina e di una nuova stagione”, aveva dichiarato Jonathan Brookes in un’intervista alla McLaren in occasione del fire-up 2023. “L’auto prende vita a quel punto. L’accensione è il culmine del lavoro di molte persone nel corso di mesi, forse anche anni, a seconda di dove lavorano all’interno del team. È un grande momento per l’intera fabbrica perché così tante persone ci hanno messo così tanto lavoro. Come ho detto, è come la nascita dell’auto, e tutti vogliono essere lì per sentirla accendere per la prima volta“.