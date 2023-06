Golf, DP World Tour: Hillier in testa dopo due giri in Germania. Edoardo Molinari e Paratore al 15° posto

Dopo due giri del BMW International Open 2023, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento al Golfclub München Eichenried (par 72) di Monaco di Baviera, al comando si trova il neozelandese Daniel Hillier con un totale di -9. Alle sue spalle con -8 c’è il danese Rasmus Neergaard-Petersen, mentre in terza posizione con -7 si trova l’olandese Joost Luiten. Secondo round difficile per Edoardo Molinari, che dopo il 66 della prima giornata che gli era valso la prima posizione è sceso al quindicesimo posto con un parziale di 74 colpi per il -4 complessivo. Insieme a lui tra gli altri anche Renato Paratore, che invece ha recuperato cinque posizioni. Tra gli altri italiani, hanno superato il taglio anche Guido Migliozzi (32° a -2) e Filippo Celli (57° con punteggio pari al par). Il torneo mette in palio un montepremi di due milioni di dollari.