Golf, DP Tour Germania 2023: Lawrence vince di un colpo su Luiten, top ten per Migliozzi e delusione Molinari

Il BMW International Open va al sudafricano Thriston Lawrence che, in Germania, approfitta del crollo di Joost Luiten e festeggia il quarto titolo in carriera sul DP World Tour. A Monaco di Baviera, Lawrence si è imposto con un totale di 275 (71 69 66 69, -13), superando di un colpo l’olandese, 2/o con 276 (-12) e leader dopo il terzo round. Top 10 e rimonta finale per Guido Migliozzi. Il vicentino ha recuperato 11 posizioni e chiuso la competizione al 10/o posto con 280 (-8). Mentre è crollato nell’ultimo round Edoardo Molinari. In testa dopo il primo giro, 3/o al termine del “moving day”, non è andato oltre il 18/o posto con 283 (-5). Dietro di lui i romani Filippo Celli, 31/o con 285 (-3), e Renato Paratore, 38/ con 286 (-2). Con questa affermazione Lawrence torna così nella Top 100 mondiale e cala il poker di successi sul DP World Tour.