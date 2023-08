Golf, Challenge Tour: Manassero tra i favoriti in Scozia

Il Challenge Tour di golf fa tappa in Scozia per il Farmfoods Scottish Challenge in programma dal 10 al 13 agosto. Sul percorso del Newmachar Golf Club, nei pressi di Aberdeen, saranno sul tee di partenza ben cinque azzurri: Matteo Manassero, Jacopo Vecchi Fossa, Aron Zemmer, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli. Occhi puntati in particolare sul primo, tra i favoriti della vigilia, che proverà a conquistare il terzo titolo stagionale e consolidare il suo terzo posto nella Road To Mallorca, graduatoria che a fine stagione concederà ai primi 20 la ‘carta’ per il circuito maggiore nel 2024. In gara 15 tra i top 20 attuali e sette tra i top-ten della classifica. Mancheranno il francese Ugo Coussaud (n. 2), Lorenzo Scalise (n. 5) e Andrea Pavan (n. 8).