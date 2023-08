Equitazione, al via il Campionato Europeo 2023 di Concorso Completo: due carte olimpiche in palio

Tutto pronto in Normandia, all’Haras du Pin, per il Campionato Europeo di Concorso Completo che garantirà anche delle carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia schiera una rappresentativa composta dall’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli con Fidjy des Melezes, dall’appuntato scelto Susanna Bordone con Imperial Van de Holtakkers, dall’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi con Euphorie, dal Sergente maggiore dell’Esercito Italiano Emiliano Portale con Scuderia 1918 Future, da Federico Sacchetti con GRC Shiraz e dal graduato dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti con Swirly Temptress.

Saranno quattro di questi coloro che faranno parte della squadra che cercherà la qualifica per i prossimmi Giochi francesi: oltre ai titoli, sono infatti in palio due pass a cinque cerchi per le nazioni del vecchio continente ancora non qualificate. Tra queste c’è l’Italia, insieme ad Austria, Belgio e Paesi Bassi, mentre sono già qualificate Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Svizzera e Francia (in qualità di Paese ospitante). Il programma prevede per domani e venerdì il test di dressage. Sabato i binomi affronteranno la prova di cross country per finire domenica 13 agosto con la decisiva prova di salto ostacoli che assegnerà le medaglie individuali e a squadre, e i due passi olimpici.