Golf, Augusta Masters 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Sale l’attesa per l’Augusta Masters 2023, primo Major della stagione di golf. Il torneo, in programma dal 6 al 9 aprile, va in scena nella settimana di Pasqua e promette grandissimo spettacolo nella splendida cornice dell’Augusta National. In palio la prestigiosa “giacca verde”, oltre a un montepremi da capogiro e punti pesantissimi nella corsa a un posto nei Team Europe e USA che si sfideranno a Roma nella Ryder Cup a fine settembre. Per l’Italia sarà presente solo Francesco Molinari, insieme a tutti i migliori giocatori del ranking mondiale a cominciare da Scottie Scheffler, Jon Rahm e Rory McIlroy. Quest’ultimo cercherà di spezzare la sua maledizione, trionfare ad Augusta e chiudere il “career Grand Slam”. Sarà della partita anche Tiger Woods, tornato a giocare nelle scorse settimane e apparso in netta crescita: difficile che la “Tigre” possa giocarsi un altro titolo, ma mai dire mai con il 15 volte campione Major.

ORARI, TV E STREAMING – Il Masters 2023 sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport già dalla giornata di mercoledì, quando andrà in scena il tradizionale par 3 contest che non ha valenza ai fini del torneo ma che rappresenta un unicum nel mondo del golf. Gli appassionati potranno seguire il torneo anche in diretta streaming su Sky Go, Now TV e TimVision, con Sportface che vi racconterà il Masters giorno per giorno senza farvi perdere assolutamente nulla.

Il calendario del Masters 2023 (orari italiani, da confermare)

Mercoledì 5 aprile

Par 3 contest, diretta tv dalle 20:00

Giovedì 6 aprile

Prima giornata, diretta tv dalle 21:00

Venerdì 7 aprile

Seconda giornata, diretta tv dalle 21:00

Sabato 8 aprile

Terza giornata, diretta tv dalle 20:00

Domenica 9 aprile

Quarta giornata, diretta tv dalle 19:00