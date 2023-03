Golf, Arnold Palmer Invitational 2023: torna Francesco Molinari, vinse nel 2019

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Francesco Molinari ritornerà nel giro del PGA Tour e lo farà dall’Arnold Palmer Invitational in Florida, torneo caro all’italiano visto che al momento ha segnato la sua ultima vittoria in una competizione individuale. Era, infatti, il 10 marzo del 2019 quando Francesco Molinari, con una grande rimonta dal 17° posto, recuperò nel round finale cinque colpi al leader, l’inglese Matt Fitzpatrick, relegandolo al secondo posto con due di ritardo dopo un fantastico 64. Dopo quattro anno Molinari tornerà in un luogo a lui caro dunque: chissà se sarà di buon auspicio.

L’Arnold Palmer Invitational avrà un montepremi di 20 milioni di dollari con prima moneta di 3,6 milioni di dollari ed avrà come protagonisti, oltre a Chicco Molinari, i più grandi della scena attuale del golf. Al torneo, infatti, prenderanno parte Jon Rahm, favorito numero uno, Scheffler. Completano il quadro dei primi dieci in classifica Rory McIlroy (n. 3), vincitore dell’evento nel 2018, Patrick Cantlay (n. 4), Xander Schauffele (n. 6), Will Zalatoris (n. 7), Max Homa (n.8), Justin Thomas (n. 9) e Collin Morikawa (n. 10). Statistiche alla mano il torneo ha come vero mattatore il grande Tiger Woods, capace di vincere per ben otto volte in 14 edizioni (quaterna di fila dal 2000 al 2003 e due doppiette 2008-2009 e 2012-2013). Completano il quadro dei plurivincitori Jerry Heard, Gary Koch, Tom Kite ed Ernie Els in stagioni differenti e Loren Roberts (1994-1995) e Matt Every (2014-2015) a segno consecutivamente