Golf, AfrAsia Bank Mauritius Open 2023: Oosthuizen in testa dopo il terzo giro. Paratore nei 30

Louis Oosthuizen guida la classifica al termine del terzo giro dell’AfrAsia Bank Mauritius Open 2023, torneo che chiude l’annata solare del golf sul DP World Tour. Il golfista sudafricano con 197 colpi vola a -14 e ha un colpo di vantaggio sul connazionale Jacques de Villiers e tre sul britannico Lauri Canter. In quarta posizione a -10 troviamo altri due sudafricani, ovvero Jayden Schaper e Jaco Prinsloo. Buon terzo round per Renato Paratore, che con il -2 conquistato quest’oggi si issa al 28°posto con un totale di -4; 34esima posizione provvisoria per Andrea Pavan a -3, mentre Guido Migliozzi perde terreno con il +2 odierno ed è 46esimo a -2.