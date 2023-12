Serie B 2023/2024, il Brescia chiude con Moncini in porta e batte il Como. Cade anche il Venezia

Passo falso di Venezia e Como nei piani alti. La seconda della classe (che ora rischia la fuga del Parma in vetta) perde 3-2 contro il Sudtirol, mentre la formazione di Cesc Fabregas cade 2-0 sul campo del Brescia. La rete di Rauti al 9′ apre le marcature per il Sudtirol, che però nel primo tempo subisce la rimonta firmata Gytkjaer, autore di due gol tra il 13′ e il 45′ (rigore). Nella ripresa la squadra di Valente trova la forza per operare il controsorpasso: prima con il momentaneo pareggio di Merkaj al 53′ e poi con il rigore di Casiraghi al 75′. Nel recupero il Venezia chiude anche in 10 per il rosso diretto a Olivieri.

Cade anche il Como. Al ‘Rigamonti’ il Brescia chiude in 10 e con Moncini in porta, ma riesce a vincere 2-0 contro la squadra di Fabregas. Primo tempo ricco di occasioni, da una parte all’altra, ma si va negli spogliatoi sullo 0-0. Al 60′ Borrelli realizza l’1-0 con un diagonale sfruttando una ripartenza nata da un errore di Curto. Al 72′ è Moncini a firmare il gol della sicurezza dopo una parata di Semper su Olzer. Nel finale Lezzerini (provvidenziale al 69′ con una parata da applausi su Odenthal) è costretto ad uscire. Il Brescia non ha più cambi e Moncini deve indossare i guantoni e chiudere il match tra i pali. E per lui c’è anche un clean sheet speciale.

Nelle altre gare, la FeralpiSalò batte 1-0 la Cremonese grazie al gol di Kourfalidis e sale a 10 punti in classifica. Vittoria per 2-1 per la Sampdoria sul campo della Reggiana: decisive le reti di Kasami (44′) e De Luca (46′) in risposta al gol inutile di Portanova al 91′. Pareggio per 1-1 tra Modena e Cittadella: Cassano (29′) risponde a Duca (3′).