Golf, Abu Dhabi HSBC Championship 2023: montepremi e prize money, quanto guadagna il vincitore

Il montepremi e il prize money dell’Abu Dhabi HSBC Championship 2023, torneo del DP World Tour appartenente anche alle Rolex Series. La stagione del grande golf inizia a entrare nel vivo e negli Emirati sono in palio punti pesanti per la qualificazione alla Ryder Cup 2023 in programma a Roma, ma anche cifre davvero importanti. Con gli azzurri Francesco Molinari e Guido Migliozzi in alta classifica, andiamo a scoprire nel dettaglio le somme in ballo sui green dello Yas Links di Abu Dhabi.

IL MONTEPREMI – Il torneo di Abu Dhabi mette in palio un totale di nove milioni di dollari di montepremi. Di questi, spetteranno al vincitore dopo i quattro round la bellezza di 1.530.000 dollari (poco più di 1.400.000 euro) mentre il secondo classificato dovrà “accontentarsi” di 990.000 dollari e la terza posizione varrà 563.400 dollari. In caso di arrivo a pari merito dal secondo posto in poi, i premi saranno divisi equamente. A titolo di esempio, se tre giocatori dovessero chiudere il torneo appaiati in seconda posizione, i premi per secondo, terzo e quarto posto verrebbero sommati e divisi equamente in tre parti. Di seguito il dettaglio completo del montepremi dell’Abu Dhabi HSBC Championship 2023.

Il montepremi del torneo