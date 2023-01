Playoffs NFL 2022/2023, Divisional Round in tv: programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Divisional Round dei Playoffs NFL 2022/2023. Dopo un elettrizzante fine settimana con i sei wild card games, ne restano in quattro di franchigie ancora in corsa per il Super Bowl LVII. Ad aprire le danze, nel sabato sera italiano, saranno i primi favoriti della AFC, i Kansas City Chiefs, contro i giovani Jacksonville Jaguars. Poi nella notte toccherà ai favoriti della NFC, i Philadelphia Eagles, affrontare i rivali dei New York Giants. Domenica le due sfide probabilmente più interessanti di questo week-end: prima Bills-Bengals, a poche settimane dal terribile incidente occorso a Damar Hamlin. Poi i San Francisco 49ers ospiteranno i Dallas Cowboys.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL e in vista dei Playoffs la copertura è totale. Tutte le sfide andranno in diretta sulla piattaforma, con in più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma del Divisional Round.

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DEL DIVISIONAL ROUND

21 GENNAIO

Ore 22:30

Jacksonville Jaguars @ Kansas City Chiefs

22 GENNAIO

Ore 02:15

New York Giants @ Philadelphia Eagles

Ore 21:00

Cincinnati Bengals @ Buffalo Bills

23 GENNAIO

Ore 00:30

Dallas Cowboys @ San Francisco 49ers