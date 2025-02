L’inglese John Parry e il francese Benjamin Hebert condividono la vetta della classifica dopo il primo giro del Magical Kenya Open, torneo del DP World Tour, undicesimo evento stagionale e sesto del ciclo di otto denominati “International Swing”. La coppia di testa hanno registrato uno score di 63 colpi (-8), davanti al sudafricano Jayden Schaper (-7), mentre in quarta posizione figurano il danese Jacob Skov Olesen e il sudcoreano Wooyoung Cho (-6). Più indietro al sesto posto il norvegese Kristoffer Reitan, l’inglese Jamie Rutheford, lo svedese Christofer Blomstrand e il francese Adrien Saddier (-5). Buon inizio di Renato Paratore che si trova nel gruppo in decima posizione con 67 colpi (-4) ed è il miglior azzurro.

IL RACCONTO DEL PRIMO GIRO

Round senza bogey per i primi due della classe. Occhi puntati in particolare su Parry, che torna nei piani alti dopo aver vissuto a dicembre un grande momento di forma con il secondo posto all’Alfred Dunhill Championship e la vittoria all’AfrAsia Bank Mauritius Open. L’inglese – che però nel 2025 non è mai entrato in top 20 – ha ottenuto otto birdie, mentre Hebert si è concesso anche un eagle alla decima buca. Di fatto nelle prime quattro posizioni l’unico giocatore con un bogey a referto è Cho, che ha macchiato il percorso con 8 birdie con due sbavature (buca 8 e 14). Ordinato, ma anche incisivo Paratore. Nessun bogey per l’italiano, che piazza l’acuto alla 7 con l’eagle e si concede altri due birdie. Notizie positive anche per Gregorio De Leo, reduce dal 12° posto nel NTT Data Pro Am. L’azzurro – in gara nel circuito grazie alla ‘carta’ conquistata attraverso la Qualifying School – parte male con due bogey nelle prime sei buche, ma si riscatta con cinque birdie fino al definitivo -3, score che lo proietta in ventesima posizione. Inizio sotto tono per Guido Migliozzi, che ha subìto tre tagli di fila dopo la bella prova (8° posto) nel Dubai Desert Classic. Il classe 1997 mette a referto quattro birdie, un bogey e un doppio bogey che lo costringe a stare alla pari col par in sessantacinquesima posizione. Un colpo sopra al par invece per Andrea Pavan, ottantaquattresimo. Tra i giocatori a prendersi la scena anche l’inglese Eddie Pepperell che ha realizzato una spettacolare hole in one alla buca 11 (par 3).

LE PAROLE DI PARRY ED HEBERT

“Nonostante le brutte settimane trascorse in Medio Oriente, non mi sono fatto prendere dal panico. Continuo a fare le stesse cose che hanno funzionato l’anno scorso e spero che continuino a funzionare per il resto dell’anno. Penso che se continuo a lavorare così, i risultati arriveranno”, le parole di Parry che nelle ultime tre uscite ha collezionato un ventunesimo posto in Qatar e un’uscita al taglio in Bahrain e negli Emirati Arabi. “Sono molto soddisfatto. Giocare su questo campo nel pomeriggio è molto difficile. I green sono duri, i fairway molto compatti, quindi è difficile raggiungere la zona dove si desidera andare. Sono molto felice, è una di quelle giornate in cui tutto è andato come volevo. Partire con un eagle alla dieci mi ha aiutato a rompere il ghiaccio. La bella sensazione è continuata per tutto il giorno”, è il commento di Hebert.