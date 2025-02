Jan Christen si prende la seconda tappa della Volta ao Algarve 2025. Il ciclista svizzero della UAE Emirates ha battuto il compagno di squadra Joao Almeida nel testa a testa sul al traguardo Foia dopo 4h28’44” di pedalate dalla partenza di Lagoa. Qualche metro più attardato ecco il belga Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), terzo a 0″07. Romain Bardet (Team Picnic PostNL) è quarto a 0″08 davanti al portoghese Antonio Morgado (UAE Emirates), quinto a 0″10. L’iberico l’ha spuntata al foto finish su Jonas Vingegaard. Il danese della Visma è sesto a 0″10 e guadagna tre secondi, in ottica classifica generale, su Primoz Roglic. L’alfiere della Red Bull Bora-Hansgrohe al traguardo è nono a 0″13 da Christen. In mezzo ai contendenti alla vittoria finale ci sono l’azzurro Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck), settimo a 0″11, e il britannico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), ottavo a 0″13. Completa la top ten Neilson Powless, decimo a 0″16. Classifica generale che rispecchia l’ordine d’arrivo di oggi con Christen davanti a tutti e Almeida e De Plus a seguire. Seconda tappa della Volta ao Algarve che agli atti è stata la prima, dopo l’annullamento della prova d’esordio di ieri a causa del caos finale generato da un errore del gruppo, che ha preso la strada parallela, e sbagliata, rispetto al rettilineo d’arrivo.

La top ten di giornata

Jan Christen (UAE Emirates) 4h28’44” Joao Almeida (UAE Emirates) +00″ Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) +0″07 Romain Bardet (Team Picnic PostNL) +0″08 Antonio Morgado (UAE Emirates) +0″10 Jonas Vingegaard (Team Visma) +0″10 Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck) +0″11 Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) +0″13 Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0″13 Neilson Powless (EF Education-Easy Post) +0″16

Prima tappa annullata: ecco perché

A vincere era stato il nostro Filippo Ganna, ma in un caos totale che si è generato all’ultimo chilometro, quando la maggior parte dei corridori ha sbagliato strada, uscendo di fatto dal percorso designato dagli organizzatori per questa prima frazione da Portimao a Lagos. E così, il piemontese, nettamente il più veloce tra quelli che erano rimasti sul percorso originario e non erano invece andati erroneamente a destra in una rotonda, ha vinto in una volata estremamente ristretta. “Il Collegio dei Commissari ha interpretato il regolamento e, visto l’accaduto, ha deciso di annullare la tappa perché ha ritenuto che alla fine la verità sportiva non abbia prevalso. Tutte le informazioni tecniche erano chiare: i corridori dovevano andare a sinistra all’ultima rotonda. Il fatto è che alcuni di loro hanno preso la destra, in una corsia parallela al traguardo. Dunque è chiaro che non abbiamo fatto abbastanza per evitare questo risultato, che ci dispiace molto”, le spiegazioni del direttore della corsa Sergio Sousa.