Finale mozzafiato nell’Arnold Palmer Invitational 2025, valido per il PGA Tour: Russell Henley ha vinto in rimonta battendo Collin Morikawa. La rassegna, che si è disputata al Bay Hill Club & Lodge, si è risolta solo negli ultimi colpi, nelle ultime cinque buche. Henley ha chiuso con un totale di 277 colpi (-11), superando di appena un colpo il 28enne californiano e aggiudicandosi il primo premio da 4 milioni di dollari (montepremi di 20 milioni). La situazione, infatti, era decisamente diversa a cinque buche dalla fine, con Morikawa che aveva tre colpi di vantaggio e accarezzava il ritorno alla vittoria nel circuito a due anni dal trionfo al Baycurrent Classic.

La situazione è cambiata alla 14, dove Henley, con un birdie, ha ridotto il distacco ad appena un colpo, sfruttando il bogey di Morikawa. Il sorpasso è avvenuto alla 16: il 35enne della Georgia ha eseguito un chip spettacolare che gli è valso l’eagle, mentre l’avversario si era “limitato” a un par. A quel punto, Henley è passato in testa e ha consolidato la posizione con due par, mentre Morikawa non è riuscito a rimontare.

Arnold Palmer Invitational 2025: la classifica finale

Quello maturato nella notte è certamente la vittoria più prestigiosa di Henley, che sale a cinque titoli nel circuito maggiore ed entra in top-10 nel ranking, salendo in settima posizione. Di contro, come detto, il digiuno da titoli prosegue da ormai due anni per Morikawa, che però si conferma come uno dei golfisti più costanti nel panorama internazionale. Negli ultimi ventiquattro mesi, infatti, il californiano ha raccolto ben nove piazzamenti in top-5, e per tre volte negli ultimi mesi si è fermato al secondo posto: lo scorso anno nel Memorial Tournament e nel Tour Championship (in entrambi i casi perdendo contro il numero uno al mondo Scottie Scheffler, undicesimo all’Arnold Palmer Invitational), e a inizio 2025 al The Sentry.

Questa la top-10 del torneo a Orlando:

1. Russell Henley (USA) 277(-11)

2. Collin Morikawa (USA) 278(-10)

3. Corey Conners (CAN) 279(-9)

4. Michael Kim (USA) 280(-8)

T5. Keegan Bradley (USA) 281(-7)

T5. Sepp Straka (AUT) 281(-7)

7. Shane Lowry (IRL) 282(-6)

T8. Byeong Hun An (KOR) 283(-5)

T8. Justin Rose (ENG) 283(-5)

T8. Jason Day (AUS) 283(-5)

Manassero 45esimo al Puerto Rico Open: vince Vilips

Nella notte si è concluso un altro torneo del PGA Tour, ovvero il Puerto Rico Open. Vittoria clamorosa per l’australiano Karl Vilips, che vince il suo primo trofeo nel circuito maggiore nonostante fosse solo alla quarta presenza. Vilips vince con 262 colpi (-26): professionista da appena un anno, incassa in un solo colpo 720mila dollari contro i 56.000 guadagnati nei primi dodici mesi nel tour. Secondo posto per il danese Rasmus Neergaard-Petersen con 265 colpi (-23), terzo lo statunitense Joseph Bramlett (267, -21). Passato dalla 161esima alla 41esima posizione nella FedEx Cup, da 246esimo a 106esimo nel world ranking, Vilips nel 2025 potrà giocare anche uno dei quattro Major del green maschile, il PGA Championship.

Prestazione negativa, invece, per Matteo Manassero. Una gara con numerosi alti e bassi per l’azzurro, che conclude in 45esima posizione con 277 colpi (-11). Protagonista nel primo e nel terzo round, è invece incappato in round deludenti nel secondo e nel quarto giro.