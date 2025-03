A poche settimane dalle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Sun Valley dal 20 al 27 marzo, inizia a definirsi il quadro delle partecipanti. Nell’ultimo weekend è infatti terminata la stagione di ben quattro specialità su otto tra uomini e donne, permettendo così di finalizzare il quadro di chi ha conquistato un posto per l’ultimo appuntamento stagionale. Al maschile conosciamo i 26 in gara neella velocità, quindi discesa e SuperG, mentre al femminile chi avrà modo di gareggiare in slalom e gigante negli Stati Uniti.

Dieci per ora gli azzurri qualificati: Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse in discesa; Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni in SuperG; Federica Brignone, Sofia Goggia e Giulia Collomb in gigante; Martina Peterlini e Lara Della Mea in slalom. Compare ufficialmente il nome di Mattia Casse, ma dopo la frattura al gomito rimediata in Norvegia, è solo questione di giorni il suo forfait.

Il prossimo fine settimana ci consegnerà invece i qualificati nelle restanti quattro specialità che andranno a concludersi: gigante maschile (in gara a Hafjell sabato 15 marzo), nello slalom maschile (in gara ad Hafjell domenica 16 marzo), nella discesa femminile (in gara giovedì 13 marzo a La Thuile) e nel supergigante femminile (in gara venerdì 14 e sabato 15 marzo a La Thuile).

QUALIFICATI DISCESA MASCHILE

1 ODERMATT Marco SUI 605

2 VON ALLMEN Franjo SUI 522

3 MONNEY Alexis SUI 327

4 HROBAT Miha SLO 320

5 CRAWFORD James CAN 270

6 PARIS Dominik ITA 262

7 MURISIER Justin SUI 257

8 ROGENTIN Stefan SUI 234

9 ALEXANDER Cameron CAN 194

10 ALLEGRE Nils FRA 193

11 KRIECHMAYR Vincent AUT 178

12 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 176

13 BENNETT Bryce USA 164

14 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 144

15 EICHBERGER Stefan AUT 129

16 SCHIEDER Florian ITA 128

17 HEMETSBERGER Daniel AUT 122

17 CASSE Mattia ITA 122

19 BABINSKY Stefan AUT 121

20 MUZATON Maxence FRA 20 105

21 ROESTI Lars SUI 99

22 LEHTO Elian FIN 70

23 SEGER Brodie CAN 66

24 STRIEDINGER Otmar AUT 64

25 BAUMANN Romed GER 62

ROESLE Felix GER campione del mondo juniores

QUALIFICATI SUPER-G MASCHILE

1 ODERMATT Marco SUI 491

2 KRIECHMAYR Vincent AUT 281

3 ROGENTIN Stefan SUI 271

4 PARIS Dominik ITA 262

5 CASSE Mattia ITA 260

6 VON ALLMEN Franjo SUI 254

7 MONNEY Alexis SUI 240

8 MOELLER Fredrik NOR 234

9 CRAWFORD James CAN 182

10 ALLEGRE Nils FRA 152

11 HAASER Raphael AUT 145

12 ALEXANDER Cameron CAN 144

13 FEURSTEIN Lukas AUT 136

14 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 122

15 FRANZONI Giovanni ITA 121

16 HROBAT Miha SLO 120

17 GOLDBERG Jared USA 113

18 MURISIER Justin SUI 110

19 EICHBERGER Stefan AUT 101

20 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 100

21 ZABYSTRAN Jan CZE 97

22 HEMETSBERGER Daniel AUT 87

23 BABINSKY Stefan AUT 82

24 SARRAZIN Cyprien FRA 80 (assente per infortunio)

25 INNERHOFER Christof ITA 59

BRANDIS Brenno GER campione del mondo juniores

QUALIFICATI GIGANTE FEMMINILE

1 ROBINSON Alice NZL 520

2 BRIGNONE Federica ITA 500

3 HECTOR Sara SWE 387

4 COLTURI Lara ALB 334

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 331

6 MOLTZAN Paula USA 286

7 GUT-BEHRAMI Lara SUI 278

8 LJUTIC Zrinka CRO 275

9 SCHEIB Julia AUT 260

10 RAST Camille SUI 244

11 O’BRIEN Nina USA 198

12 GRENIER Valerie CAN 174

13 DVORNIK Neja SLO 124

14 HURT A.J. USA 120

15 GOGGIA Sofia ITA 115

16 HOLDENER Wendy SUI 107

17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 103

18 RICHARDSON Britt CAN 102

19 HENSIEN Katie USA

20 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 93

21 HAASER Ricarda AUT 84 (assente per infortunio)

22 BUCIK JOGAN Ana SLO 82

22 BRUNNER Stephanie AUT 82

24 ALPHAND Estelle SWE 81

25 DUERR Lena GER 75

COLLOMB GIULIA ITA campionessa del mondo juniores

QUALIFICATI SLALOM FEMMINILE

1 LJUTIC Zrinka CRO 515

2 RAST Camille SUI 474

3 LIENSBERGER Katharina AUT 464

4 HOLDENER Wendy SUI 419

5 DUERR Lena GER 393

6 SHIFFRIN Mikaela USA 386

7 SWENN LARSSON Anna SWE 331

8 HECTOR Sara SWE 305

9 MEILLARD Melanie SUI 274

10 COLTURI Lara ALB 252

11 TRUPPE Katharina AUT 234

12 MOLTZAN Paula USA 223

13 SLOKAR Andreja SLO 200

14 HUBER Katharina AUT 167

15 OEHLUND Cornelia SWE 156

16 AICHER Emma GER 133

17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 132

18 ST. GERMAIN Laurence CAN 121

19 LAMURE Marie FRA 100

20 DVORNIK Neja SLO 95

21 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 94

22 PETERLINI Martina ITA 84

23 BRECHE Clarisse FRA 65

24 NULLMEYER Ali CAN 57

25 DELLA MEA Lara ITA 52

OEHLUND Cornelia SWE campionessa del mondo juniore