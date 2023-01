Ginnastica, Tecchi: “Nome Farfalle? Non decide Maurelli ma la gente”

“Se dobbiamo continuare a chiamarle Farfalle? Questo non lo decide la Maurelli, lo decide la gente”. Così il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, rispondendo a una domanda a margine del consiglio federale di oggi a Roma nel quale Maccarani è stata confermata come allenatrice ma ha perso la direzione tecnica della ritmica. Quindi su Maccarani: “Se la Maccarani accetterà? Io non devo sentire nessuno. È un ridimensionamento. Ora lei penserà e deciderà. Il suo compito adesso è portare le ragazze alle Olimpiadi. Se vuole bene alle sue ragazze e all’Italia la Maccarani accetterà di restare allenatrice ma non dt”.