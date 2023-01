Scontri tifosi, Napoli-Roma: possibili due sfide tra campionato e Coppa Italia

La rivalità tra le tifoserie di Roma e Napoli, cementata dalla morte di Ciro Esposito, ucciso nel 2014 da un ultra’ giallorosso, ha vissuto un nuovo capitolo con gli scontri sull’A1. Ma in attesa che il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive esprima le proprie valutazioni su quanto accaduto domenica scorsa, a preoccupare già i responsabili dell’ordine pubblico sono due possibili incroci pericolosi proposti dal calendario. Roma-Napoli di campionato si e’ già disputata, ma domenica 29 gennaio, per di più in notturna, è in programma il ritorno al Maradona alle 20:45. Niente tifosi giallorossi sugli spalti ma e’ impossibile escludere incontri ad alto rischio alimentati dal desiderio di ‘vendetta’, magari lontano dallo stadio. Un bel grattacapo, che potrebbe addirittura riproporsi nel giro di 72 ore se Roma e Napoli rispetteranno il pronostico superando il turno di Coppa Italia contro Genoa e Cremonese. La squadra di Spalletti e quella di Mourinho sono infatti nella parte bassa del tabellone, e l’eventuale quarto si giocherebbe mercoledì 1 febbraio alle 18.