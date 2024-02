Serie A ginnastica ritmica Chieti 2024 oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per la prima tappa del Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica ritmica, in programma a Chieti: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Le migliori ginnaste italiane scendono in pedana per il primo dei tre appuntamenti della regular season. Le campionesse da battere, ancora una volta, sono quelle della Ginnastica Fabriano, che nella passata stagione hanno conquistato il loro settimo scudetto consecutivo. La squadra marchigiana, composta dalla campionessa del mondo Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, non dovrà però sottovalutare la Raffaello Motto e l’Udinese, ma non solo. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 15.00 con la Serie A2 e con la Serie A1 per le ore 18.30 di sabato 17 febbraio al PalaTricalle di Chieti. Di seguito, il programma e le informazioni per seguire la prima tappa del Campionato di Serie A di ginnastica ritmica 2024.

STREAMING E TV – Le gare di Serie A1 e anche di Serie A2 della tappa di Chieti della Serie A di ginnastica ritmica 2024 saranno visibili in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Federginnastica con il commento tecnico di con la telecronaca di Marta Pagnini e Ilaria Brugnotti. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.