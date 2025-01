Il 2025 della ginnastica ritmica azzurra inizia senza Milena Baldassarri. La medaglia d’oro a squadre ai Mondiali di Sofia 2022, che ha totalizzato ben sei podi in competizioni iridate, ha annunciato due giorni fa il suo ritiro alla giovane età di 23 anni. La classe 2001 di Ravenna, dopo qualche problema di troppo alla caviglia e ben due partecipazioni ai Giochi Olimpici con tanto di finali conquistate in entrambe le occasioni, ha confermato l’anticipazione data il 2 novembre dopo l’esibizione all’Euskalgym, il gala internazionale tenutosi a Bilbao, dove annunciò che non avrebbe più partecipato a gare internazionale ma solo a quelle italiane. Una decisione forte quella di lasciare a soli 23 anni, che l’azzurra ha motivato nella lettera di addio sul suo profilo Instagram.

La lettera di addio su Instagram

“Cara ginnastica – scrive Baldassarri in un post – Ho sempre voluto fare grandi cose, da piccola, e adesso posso dire di esserci riuscita; ho fatto appassionare tantissima gente alla ritmica; ad alcuni, in qualche modo, ho insegnato che non si molla mai, nemmeno se ti sembra di aver toccato il fondo; ho conservato il sorriso anche dopo la peggior sconfitta; ho dimostrato che la gelosia non porta da nessuna parte e che bisogna essere felici per i propri traguardi ma anche per quelli degli altri; ho sperimentato che l’amicizia è parte fondamentale nello sport e nella vita; ho emozionato il prossimo con i miei esercizi e con le mie interpretazioni, e questo mi ha ripagata di tutto il lavoro, l’impegno, i sacrifici; essere entrata nei cuori della gente ed averla inspirata è stato il mio traguardo più bello. Dopo diciotto anni di ritmica mi sento soddisfatta di ciò che ho fatto, di ciò che ho imparato e sono infinitamente grata, perché la ginnastica mi ha regalato emozioni uniche, facendomi incontrare persone che porterò nell’anima. Ho il cuore pieno d’amore, credetemi, e mi sento sicura della decisione che ho preso: state tranquilli, sono felice e certa di aver reso felice quella piccola bimba che ha sempre voluto fare grandi cose”.

La carriera

L’individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. Tre volte Campionessa Italiana Assoluta All-Around, è vincitrice di 5 medaglie mondiali, fra cui il primo argento mai vinto da una ginnasta italiana, ai Mondiali del 2018, dove ha conquistato l’argento nel nastro. Nei Giochi di Tokyo 2020 conquista il sesto posto nella finale All-Around, miglior risultato fino a quel momento mai ottenuto da una individualista italiana. Alle Olimpiadi di Parigi accede alla finale qualificandosi al nono posto: è la prima individualista italiana che riesce ad accedere, per due volte consecutive, alla Finale a 10. Il 9 agosto conclude la sua Olimpiade all’ottavo posto.

Sono stati molti i successi ottenuti dall’azzurra, nata nel 2001 a Ravenna e passata attraverso le esperienze all’Edera Ravenna e alla Gymnica ’96 di Forlì prima approdare alla Ginnastica Fabriano, prima sotto la guida di Julieta Cantaluppi e poi sotto quella di Claudia Mancinelli fino agli ultimi mesi della sua carriera.

Milena ha cominciato il percorso con la Nazionale Italiana nel 2015 ai Campionati Europei Junior d’insieme ma per i podi internazionali è il 2016 l’anno da segnare: l’ultimo anno da Junior, infatti, ha portato molti successi alla ginnasta azzurra, a cominciare dalla medaglia di bronzo nel concorso per nazioni assieme ad Alexandra Agiurgiuculese proprio agli Europei, compagna che affiancherà in molte competizioni anche dopo il passaggio alla categoria Senior. Raggiunge il nono posto nella finale all-around individuale e il sesto punteggio nella finale col nastro nella rassegna iridata di Pesaro e nel 2018 arriva l’argento nella finale col nastro e il bronzo nella classifica per nazioni, sempre ai Mondiali. Da sottolineare anche i tre titoli nazionali assoluti conseguiti nel 2018, 2020 e 2021 e gli otto scudetti della Ginnastica Fabriano di cui è stata capitana in Serie A.