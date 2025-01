Due training a Winterberg, in Germania, per lo skeleton in vista delle prove valide per la Coppa del Mondo 2024/2025, in programma venerdì 3 gennaio. Al mattino tanta Italia sul ghiaccio tedesco. Bene i ragazzi con Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Giovanni Marchetti che sono entrati in top ten tutti e tre in ognuna delle tre run che avevano a disposizione. Per quanto riguarda Bagnis miglior tempo di 56″83 nel primo tentativo. Il miglior piazzamento coincide con la seconda prova (terzo posto ma in 56″90). Buon quarto posto per Gaspari nella terza run in 58″61. Marchetti è quarto nella prima run (56″66), sesto nella seconda (56″92) e ottavo nella terza (58″74). Miglior tempo in tutti e tre i tentativi per l’austriaco Samuel Maier (rispettivamente 55″89, 56″45 e 57″96). Più indietro le ragazze con Alessia Crippa, Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli sempre piazzate tra la ventesima e la trentesima posizione, combinate tra maschile e femminile.

Nel pomeriggio

Nessun italiano impegnato sul ghiaccio nel secondo gruppo. Nella prima run bene il britannico Matt Weston, che chiude con un ottimo 56″62 davanti ai due tedeschi Axel Jungk (56″76) e Felix Keisinger (56″77). Proprio Jungk nel secondo tentativo trova la migliore prestazione in 56″71 con sempre Keisinger dietro (56″86). Terzo Weston in 57″09. Diversi forfait nella terza run con il coreano Jisoo Kim primo in 58″71. Dietro il connazionale Chanhyuk Yeo (59″31) e il polacco Vladyslav Polyvach (59″57). Ora attesa per le prove valide per la Coppa del Mondo, in programma nella mattinata del 3 gennaio.

La cronistoria del tracciato

1910: Costruzione della pista di bob ghiacciata naturalmente a Winterberg denominata “Auf der Kappe”.

1977: Costruzione di una pista di bob, slittino e skeleton ghiacciata artificialmente, inaugurata il 10 dicembre 1977.

1986: ricostruzione del nuovo tratto di decelerazione; rimodellamento della curva 14 con una svolta di 180 gradi e costruzione del nuovo tratto di decelerazione/frenata in salita.

2005-2006: Ricostruzione dell’area di partenza e costruzione di un nuovo edificio della casa di partenza. Spostamento del tratto di partenza e costruzione di una nuova curva di partenza.

2013: Riprogettazione dell’arena di arrivo e costruzione di un nuovo edificio funzionale, una nuova pesa e ampliamento della piattaforma di carico.

2015: ridenominazione della pista da bob Winterberg Hochsauerland in VELTINS-EisArena.

2016: ampliamento dell’arena di arrivo e trasferimento di tutti i servizi di cronometraggio, videosorveglianza, uffici di gara, ecc. dalla casa di arrivo alla nuova destinazione dell’arena. Inoltre, costruzione di una protezione dalle intemperie sul rettilineo di partenza.

2018: costruzione del nuovo edificio multifunzionale “VELTINS-IceArena Lounge” nell’area di arrivo per fornire un supporto ottimale ad atleti, visitatori, funzionari e sponsor.

Il programma dei prossimi giorni a Winterberg

3 gennaio ore 09.30 – Skeleton Cdm maschile

3 gennaio ore 13.00 – Skeleton Cdm femminile

3 gennaio ore 18.00 – Skeleton Cdm Mixed Team

4 gennaio ore 11.00 – Monobob Cdm femminile

4 gennaio ore 14.45 – Bob a due Cdm maschile

5 gennaio ore 09.00 – Bob a due Cdm femminile

5 gennaio ore 13.00 – Bob a quattro Cdm maschile