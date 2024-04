Ginnastica ritmica, World Cup Sofia 2024: Raffaeli oro alla clavette e bronzo al cerchio. Niente podi per le Farfalle

Arrivano ancora due medaglie per l’Italia della ritmica da Sofia, dove si è conclusa la seconda tappa di World Cup. In questa domenica dedicata alle finali di specialità, brilla ancora una volta la stella di Sofia Raffaeli, che riesce a conquistare due podi su tre gare. La fuoriclasse di Chiaravalle è meravigliosa nel suo eservizio alle clavette, prendendosi l’oro con il punteggio di 34.250 davanti alla bulgara Boryana Kaleyn (33.900). vincitrice ieri dell’all-around e all’ucraina Viktoriia Onopriienko (33.000). La giovane marchigiana è anche bronzo al cerchio, forte del suo 34.150 con cui è riuscita a salire sul podio alle spalle delle imprendibili Daria Atamanov (35.500) e Stiliana Nikolova (34.950). Podio solo sfiorato, invece, nella finale alla palla, dove Raffaeli si è dovuta accontentare della quarta piazza: il suo score di 33.450 non è bastato per restare davanti a Nikolova, Ikromova e Atamanov. Nell’unica gara in cui l’azzurra non era riuscita a qualificarsi, ovvero quella del nastro, a trionfare è la già citata bulgara Nikolova, la quale ha precedeuto Atamanov e Onofriichuk.

Giornata di finali di specialità anche per le Farfalle dopo lo splendido argento vinto ieri nel concorso generale. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris non sono andate oltre il quinto posto nella gara ai cinque cerchi con un punteggio di 34.200 dovuto a qualche imprecisione di troppo durante l’esercizio. Oro per Israele davanti a Spagna, Messico e Brasile. In chiusura di programma le azzurre sono tornate protagoniste per la prova al misto, anche qui con poche soddisfazioni: sesto posto. Altro oro per Israele, che ha preceduto Bulgaria e Polonia.