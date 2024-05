Ginnastica ritmica, Europei Budapest 2024: Raffaeli in finale al cerchio e alla palla

Ha preso il via presso la Papp Laszlo Sportarena di Budapest (Ungheria) il 40° Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica. Ai nastri di partenza tre azzurre, Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas, subito protagoniste nella prima giornata dedicata alla prima fase di qualificazione con cerchio e palla. Raffaeli ha totalizzato 35.600 punti (D. 18.6 – E. 8.45) al cerchio – quarto punteggio – e si è qualificata per la finale. Stesso esito nella rotazione alla palla, dove ha addirittura messo a referto il miglior punteggio: 34.950 (D. 18.2 – E. 88.4).

“Sono molto contenta delle due esecuzioni che ho fatto oggi. Al cerchio sono certa di poter far meglio, mentre con la palla mi sono sentita benissimo anche se ho tolto qualche piccola difficoltà che reinserirò sabato nell’all around e poi in finale domenica. Il mio obiettivo principale in questo Europeo è mostrare ciò che ho affinato in questi mesi di allenamento in palestra” ha commentato a caldo.

Niente final eight alla palla per Milena Baldassarri, che si è fermata a quota 32.800 punti. Ci riproverà invece al nastro e alle clavette, nella speranza di qualificarsi alla finale all-around di sabato. “Oggi ho eseguito il mio primo attrezzo a questo campionato europeo. Sono molto contenta di come è andata. Ho portato a casa l’esercizio. Sicuramente posso fare meglio ma come partenza mi ritengo soddisfatta” ha spiegato.

Infine, la 17enne Tara Dragas ha ottenuto il 15° posto con 32.800 al cerchio, dando un contributo significativo all’Italia per la classifica a squadre, dove soltanto l’Israele con 136.850 è davanti alle azzurre (136.150). “Era il mio primo Europeo da senior quindi il mio unico obiettivo era quello di rendere orgogliosa me stessa facendo del mio meglio. Ho avuto un momento di incertezza ma mi sono detta che avevo lavorato tanto per arrivare fino a qui e non potevo mollare. Quindi sono riuscita a dare il massimo” ha dichiarato.