Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Baku 2024: Sofia Raffaeli bronzo nell’All-Around

Sofia Raffaeli conquista la medaglia di bronzo nell’all-around individuale alla World Cup di Baku. In Azerbaijan la campionessa di Chiaravalle conferma la terza posizione già conquistata ieri dopo gli esercizi al cerchio e alla palla, riuscendo a salire sul podio dopo le prove odierne alle clavette e al nastro. L’azzurra ha chiuso con un punteggio di 130.700, riuscendo a prevalere di misura sulla quarta classificata Taisiia Onofriichuk a 130.350. Abbastanza distanti le prime due posizioni, con Darja Varfolomeev che come da previsione si è presa la medaglia d’oro con un superbo score di 138.150 e la bulgara Elvira Krasnobaeva che ha invece chiuso a 134.950. Per Sofia Raffaeli arriva anche l’accesso a una terza finale di specialità dopo le due conquistate ieri, grazie al quarto posto nell’esercizio alle clavette. Purtroppo, come era accaduto già in Grecia e Bulgaria, ancora difficoltà per la marchigiana al nastro, dove invece non è riuscita a centrare un piazzamento nelle prime otto in queste eliminatorie. Buona prestazione anche per l’altra individualista presente a Baku, ovvero Tara Dragas. Alla sua seconda apparizione assoluta in World Cup, la giovane friulana ha chiuso in 11esima posizione con un punteggio totale di 125.100 e anche lei domani sarà impegnata nella finali di specialità al cerchio e alla palla.