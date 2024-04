Roma: Lukaku ancora assente, anche Mancini in dubbio per il Bologna

Dopo la gioia europea con il Milan, la Roma si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Una vittoria ai danni dei rossoblu sarebbe fondamentale per continuare ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League, ma Daniele De Rossi, con molta probabilità, dovrà affrontare un impegno così importante, senza Romelu Lukaku; l’attaccante belga, uscito nel primo tempo della sfida di Europa League contro il Milan per un problema muscolare alla coscia, non si è allenato con i compagni e, quindi, resta in forte dubbio per il match di lunedì. Alla seduta odierna era assente anche Gianluca Mancini, ancora alle prese con la pubalgia che lo ha accompagnato per gran parte della stagione. Il difensore andrà monitorato e non è certa la sua presenza contro la squadra di Thiago Motta.