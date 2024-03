Ginnastica ritmica, ad Ancona si chiude la regular season del campionato nazionale: gare in diretta su Sportface TV

Si chiude ad Ancona la regular season 2024 del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, “Trofeo Veggy Good”. L’appuntamento conclusivo si terrà nella città marchigiana in questo weekend e determinerà le sorti della Final Six della massima serie, dei playoff della cadetteria e la classifica finale della B: le gare, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini”, saranno trasmesse in diretta su Sportface TV.

Il programma di gara prenderà il via sabato 16 marzo, con la Serie A2 in scena alle 15.00 e la Serie A1 prevista alle 18.30. Il live streaming dei due eventi, con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Marta Pagnini, andrà in onda in diretta sulla nuova OTT Sportface Tv. Infatti, la Federginnastica e la cross media company Nexting SRL, titolare nel marchio Sportface TV, hanno siglato un accordo che prevede la messa in onda in diretta e/o on demand di numerosi appuntamenti di artistica, ritmica e aerobica sulla piattaforma recentemente inaugurata. La fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è già disponibile sugli store iOS e Android.

Dopo gli appuntamenti di Chieti e Forlì, la terza e ultima tappa sarà determinante. La classifica di campionato della Serie A1, infatti, deciderà le sei squadre che strapperanno la qualificazione per la finalissima scudetto, che si terrà il 6 e 7 aprile a Torino. In testa, dopo due prove, c’è la padrona di casa, la Ginnastica Fabriano con il tricolore cucito sul petto, con 60 punti speciali, alle sue spalle Udinese e Raffaello Motto, a quota 50, quindi San Giorgio ’79 con 48 punti, chiudono il sestetto Armonia d’Abruzzo e Polisportiva Varese con 40 punti). La gara marchigiana sarà decisiva anche per la Serie A2: le prime due classificate, attualmente Ginnastica Terranuova con 60 punti speciali e Cervia Ginnastica e Sport a quota 48, sono le candidate principali per la promozione diretta nella massima categoria. Le terze, quarte e quinte della regular season, invece, parteciperanno ai playoff per l’ultimo posto disponibile.