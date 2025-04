Lettera di Atp e Wta nei confronti degli organi di governo del circuito. I rappresentanti dei 20 migliori tornei Atp e Wta del mondo, secondo quanto riporta l’edizione online dell‘Equipe, hanno inviato una lettera, sottoscritta dai giocatori, ai quattro tornei del Grande Slam chiedendo un aumento sostanziale dei loro premi in denaro. Una richiesta che si aggiunge alla denuncia, presentata meno di due settimane fa, dalla PTPA (Pro Tennis Players Association) contro gli organi di governo del gioco. Dopo le azioni legali intentate dalla PTPA (Pro Tennis Players Association) contro ATP, WTA, ITF e ITIA, ora tocca ai tornei del Grande Slam finire nel mirino dei giocatori. La lettera chiede in sostanza una maggiore distribuzione degli utili realizzati dai quattro Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open) a beneficio dei top player, senza i quali lo spettacolo non avrebbe luogo. La lettera potrebbe creare del malcontento nei confronti degli organizzatori dei tornei Major. Grande attesa ora per la pubblicazione del montepremi e del prize money del Roland Garros, prossimo Slam in calendario, in programma dal 25 maggio all’8 giugno prossimi.

La situazione dal punto di vista economico

Il montepremi totale dell’Open di Francia dello scorso anno è stato di 53,478 milioni di euro, ovvero poco meno del 16% dei ricavi del torneo, stimati in 338 milioni di euro dopo l’edizione del 2024. Sotto la pressione dei giocatori, il montepremi aveva già subito un’inflazione significativa nel 2022. Il montepremi assegnato ai vincitori del singolare maschile e femminile era aumentato del 54%, quello delle semifinaliste del 60%, mentre i vincitori del primo turno hanno ricevuto il 40% in più rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, il montepremi del Roland-Garros era ancora in aumento (+7,82%), con 2,4 milioni di euro pagati ai vincitori in singolare, quasi quattro volte in più rispetto al 2000. In tutti i tornei del Grande Slam, il montepremi pagato ai giocatori ha raggiunto i 254 milioni di dollari l’anno scorso, rispetto ai 231 milioni di dollari del 2023. Nonostante la crescita del prize money negli ultimi anni, i giocatori ritengono ancora che i loro introiti non siano sufficienti rispetto ai ricavi dichiarati da parte degli Slam, che hanno accumulato un pubblico di oltre 2 miliardi di persone, provenienti da più di 200 paesi nel 2024, per un totale di 3.360.000 spettatori, con un aumento del 10% rispetto al 2023.