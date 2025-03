Comincia ufficialmente l’avventura di Francisco Cervelli alla guida della Nazionale italiana di baseball. Lunedì 10 marzo, infatti, prenderà il via a Grosseto il primo raduno agli ordini del neo coach azzurro, nominato a fine gennaio. Il raduno, che prevede la partecipazione delle nazionali Seniores e Under 23, terminerà venerdì 14 marzo, mentre gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Scarpelli di Grosseto e a Castiglione della Pescaia.

Insieme al manager Cervelli sono presenti come pitching coach Alessandro Maestri e Roberto Corradini. Gli altri coach invece sono Claudio Biagini, Michele Gerali, Alberto D’Auria, Christian Gnudi e Tomas Bison. I preparatori fisici sono invece Gianni Natale, Sebastiano Poma e Daniele Santolupo. I fisioterapisti sono Massimo Baldi e Marco Mennella. Gilberto Gerali è il coordinatore mentre Riccardo Soglia il Team Executive.

I convocati, invece, sono: Filippo Agretti (Fortitudo), Maurizio Andretta (Fortitudo), Gabriele Angioi (Parma), Marco Artitzu (Grosseto), Tommaso Battioni (Parma), Nicholas Bertoldi (New Black Panthers), Matteo Bocchi (Parma), Federico Celli (San Marino), Francesco Cialli (Fiorentina), Niccolò Cinelli (Grosseto), Edoardo Cornelli (Oltretorrente), Alessandro Deotto (Grosseto), Samuele Gamberini (Fortitudo), Diego Gergolet (Buttrio), Ettore Giulianelli (Torre Pedrera), Alessandro Laise (Fortitudo), Matteo Marelli (Rovigo), Mattia Mercuri (Nettuno), Alberto Mineo (Parma), Giulio Monello (Parma), Ricardo Segundo Paolini (Macerata), Andrea Pasotto (Milano), Francesco Pomponi (Crocetta), Gabriele Quattrini (Macerata), Claudio Scotti (Parma), Francesco Segreto (Crocetta), Andrea Sellaroli (Grosseto), Mattia Sireus (Grosseto), Giacomo Taschin (Rovigo), Federico Virgadaula (Codogno), Enrico Zanchi (Reggio), Manuel Zazza (Nettuno).

Obiettivo Los Angeles 2028

Con questo primo raduno, come detto, comincia ufficialmente l’avventura di Francisco Cervelli alla guida della Nazionale azzurra. L’obiettivo, nemmeno troppo velato, è quello di centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Federazione Italia Baseball Softball, in tal senso, ha lanciato il programma Club Italia LA28. La volontà, infatti, è quella di dare una scossa al movimento italiano, che ha toccato il punto più basso nel 2023, uscendo alla fase a gironi degli Europei e facendo registrare il peggior risultato della storia.

Ora, quindi, gran parte del lavoro è nelle mani di Cervelli, venezuelano naturalizzato italiano. In carriera, Cervelli ha militato a lungo nella Major League Baseball. Selezionato dai New York Yankees nel draft del 2003, ha fatto il suo debutto in MLB nel 2008, vincendo una World Series nel 2009. Dopo nove stagioni passa ai Pittsburgh Pirates, prima di essere svincolato nel 2019. Dopo aver chiuso la stagione con gli Atlanta Braves ed essere rimasto nuovamente free agent, il classe 1986 ha firmato un contratto con i Miami Marlins. Qui, anche a causa della settima commozione cerebrale subita in carriera, ha annunciato il ritiro al termine della stagione regolare. Insomma, una lunga esperienza da giocatore ai massimi livelli per dare una scossa allo scenario italiano: è questo il percorso scelto dalla federazione.

Nel 2026 le World Baseball Classic

In questo quadriennio, oltre a due Europei, si terrà il grande appuntamento con il World Baseball Classic nel 2026. La massima competizione mondiale, che vede unirsi le forze istituzionali di MLB, WBSC e MLBPA, si terrà tra il 5 e il 17 marzo del prossimo anno. Venti squadre al via, ovvero le migliori sedici dell’ultima edizione più altre quattro qualificate, che si contenderanno il trofeo.

L’Italia è inserita nella Pool B (in totale sono quattro pool da cinque squadre ciascuna) che si svolgerà a Houston. Le avversarie saranno Gran Bretagna (8 marzo), Stati Uniti (10 marzo) e Messico (11 marzo), oltre a una squadra qualificata contro cui partirà l’avventura degli azzurri il 7 marzo. La speranza è quella di fare ancora meglio dell’ultima edizione, quando gli uomini di Mike Piazza riuscirono a superare il primo turno, guadagnandosi la possibilità di giocare il quarto di finale contro il Giappone a Tokyo.