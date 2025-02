Sono trascorsi più di otto mesi dal giorno in cui la Ginnastica Civitavecchia alzava al cielo il primo Scudetto della sua Storia. Flash forward e – dopo svariate emozioni di natura Olimpica – la Ginnastica Artistica è pronta a tornare protagonista in Italia con i Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B. Si parte da Montichiari venerdì 7 e sabato 8 febbraio, con le squadra detentrice del titolo che – salvo clamorose sorprese dell’ultima ora – avrà subito la possibilità di schierare la sua stella Manila Esposito.

NEMOUR PRONTA A BRILLARE IN SERIE A1

E se le altre splendide medagliate azzurre di Parigi non potranno esserci, dato che Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al top della condizione ed Elisa Iorio e Angela Andreoli sono alle prese con le rispettive riabilitazioni post-infortuni, non è detto che non possano brillare altre stelle nate oltre il confine. Un nome certamente non a caso è quello di Kaylia Nemour, un’atleta tra le più riconosciute a livello mondiale e che da quest’anno arricchisce e non di poco il campo partecipanti del nostro campionato.

Il colpo da novanta è stato messo a segno dalla A.S.D. Unione Sportiva Renato Serra che ha tesserato l’algerina classe 2006 campionessa olimpica a Parigi alle parallele, dove è diventata la prima ginnasta del suo Paese e anche di tutta l’Africa a conquistare un podio Olimpico. Nella capitale francese ha fatto la storia, con il suo strabiliante esercizio da 15.700 che le è valso l’oro, ma anche chiudendo in quinta posizione il concorso generale individuale. “Ringrazio di cuore il popolo algerino per tutto il supporto quotidiano che mi donano da quando difendo i colori di questa Nazionale. Mi hanno sostenuto dall’inizio alla fine, li ho sentiti molto forte, tutto questo è commovente e sono contenta di ricevere questo tale supporto”, disse emozionata al termine della gara che le permetterà di non poter essere mai cancellata dai libri di storia di questa disciplina.

DALLA FRANCIA…A PARIGI, MA DA ALGERINA

Ma come tante atlete il suo percorso è stato lungo e travagliato nonostante l’ancora giovanissima età. Perché Kayla a Parigi corona il suo sogno, ma ai Giochi aveva anche rischiato di non esserci. Non solo per i guai fisici che condizionano un po’ le carriere di tutte le ginnaste sin dalla precoce età, ma perché – nata da madre francese e padre algerino – possiede la doppia nazionalità e fino al 2021 aveva difeso proprio i colori della Francia. Poi, post-infortunio, iniziano le diatribe con la Federazione francese che prima blocca il suo rientro in gara dopo le operazioni alle ginocchia e successivamente blocca la richiesta presentata dalla Nemour per il cambio di nazionaltà.

La licenza arriva nel 2023, quando difende i colori dell’Algeria per la prima volta ai Campionati Africani che le danno la possibilità di conquistare un pass per i Mondiali di Anversa, dove è argento iridato per la prima volta. Un anno dopo l’oro olimpico a Parigi. E ora la possibilità per tanti appassionati italiani di poterla ammirare dal vivo in Serie A. Gli impegni internazionali non le consentiranno ovviamente di essere presenti a tutti gli appuntamenti, ma la regina delle parallele è attesa per la tappa inaugurale e sarà presente anche alle Finali.

DIRETTA DELLA SERIE A1 SU SPORTFACE TV

La Serie A1 sarà visibile in diretta, con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo.