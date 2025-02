Arriva la prima vittoria nel main draw di Rotterdam per un tennista italiano. Dopo la sconfitta di Flavio Cobolli e in attesa del debutto di Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, è Mattia Bellucci a festeggiare dopo la mezzanotte di martedì. Il tennista lombardo, che aveva brillantemente superato le qualificazioni, ha sconfitto per il terzo giorno di fila un atleta di casa: dopo Boogaard e Brouwer nel tabellone cadetto, è arrivata l’affermazione ai danni della wild card Mees Rottgeering all’esordio in quello principale. Un sorteggio benevolo, contro un giovane attualmente n°839 della classifica ATP, che Mattia ha prontamente sfruttato imponendosi con lo score di 6-3 6-2.

Un primo set fatto di parziali e controparziali: in avvio parte bene Bellucci che va sul 3-0; l’olandese ritrova la parità sul 3-3, ma gli ultimi tre games sono nuovamente di Mattia per il 6-3. Nella seconda frazione c’è equilibrio fino al 2-2, quando il match viene anche brevemente interrotto per un problema tecnico. Si torna in campo dopo pochi minuti e l’italiano vince gli ultimi quattro games per il 6-2 finale.

MEDVEDEV A FATICA SU WAWRINKA

In precedenza la sessione serale in Olanda era stata aperta dall’attesa sfida tra ex campioni Slam, ovvero Daniil Medveedev e Stan Wawrinka. Il russo è a caccia di sensazioni positive dopo un inizio di stagione certamente al di sotto delle aspettative, ma anche questa sera ha faticato tanto, faticando per circa due ore prima di riuscire finalmente a prendere le misure allo svizzero, arrivato senza energie al terzo e decisivo set.

Un primo parziale perso tra tanti blackout mentali per Medvedev, che ha servito per il set sul 5-3, finendo però per cedere il servizio e poi perdere 7-6(8) dopo non essere riuscito a concretizzare un paio di set points. Il moscovita però trova subito il break a inizio seconda frazione e questo piccolo vantaggio riesce a portarselo fino al 6-4 che manda il match al terzo. Qui le forze del buon Wawrinka teerminano di colpo e arriva il 6-1 in circa mezz’ora di gioco per Medvedev che approda al secondo turno e dovrà vedersela proprio contro Bellucci.

ARNALDI PARTE BENE A DALLAS

Inizia con una vittoria la trasferta nordamericana di Matteo Arnaldi, che fa il suo primo stop a Dallas prima di proseguire nelle prossime settimane a Delray Beach, Acapulco, Indian Wells e Miami per un totale di quasi due mesi oltreoceano. In Texas il tennista ligure è l’ottava testa di serie del tabellone e ha esordito con una vittoria con il punteggio di 6-3 6-4 ai danni di Christopher Eubanks, n°104 del ranking ATP passato attraverso le qualificazioni. Una prestazione positiva al servizio per l’allievo di Alessandro Petrone, che ha annullato entrambe le uniche palle break concesse al suo avversario, riuscendo invece a operare un break per set verso il successo.

Al secondo turno ostacolo tutt’altro che banale per Arnaldi, che troverà un cliente pericoloso come Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha debuttato con un’affermazionee sullo statunitense Brandon Holt con lo score di 6-1 7-5.

PROGRAMMA MARTEDI’

Ore 19:00 – (3) Paul vs (WC) Brooksby

a seguire – Norrie vs (7) Michelsen

Ore 02:00 – Vukic vs (4) Shelton

a seguire – Giron vs (2) Ruud