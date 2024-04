INTERVISTA ESCLUSIVA – Rebeca Andrade: “Ginnastica opportunità di vita. Voglio essere un esempio”

“Credo che il mio ruolo possa fare da riferimento non solo nel mio Paese, ma in tutto il mondo. Riceviamo tanto affetto da molte persone ovunque si vada. Io sono una persona molto allegra durante le competizioni, credo che il nostro atteggiamento possa essere d’esempio”. La campionessa del mondo di ginnastica artistica, Rebeca Rodrigues de Andrade, è la nuova protagonista di ‘Sport is My Life‘, format di Sportface TV, la OTT di Sportface disponibile gratuitamente sui dispositivi mobili e in tutti gli store digitali.

La forte ginnasta brasiliana, iridata in carica, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni nella sua carriera, e ha ripercorso nel corso dell’intervista video, disponibile integralmente su Sportface TV, i suoi inizi in Brasile: “Ho iniziato con la ginnastica quando avevo 4 anni, a quell’età non sapevo ancora che sarebbe potuta essere per me un’opportunità, ma mia madre, gli allenatori e tutte le persone a lei vicine spinsero affinché io rimanessi nel mondo della ginnastica, perché poteva essere importante per il mio futuro. Per questo dico sempre ai genitori e ai tutori: ‘Se le bimbe si divertono in quel che fanno, appoggiatele e aiutatele”.

Andrade, che ha anche sottolineato l’importanza della complicità con il proprio allenatore, ha anche parlato degli obiettivi personali e di squadra, che ovviamente riguardano anche gli imminenti Giochi di Parigi 2024: “Ho tanti obiettivi personali nella vita, ma preferisco tenerli privati. Nello sport credo che se non sognassi ancora, avrei smesso di allenarmi da tempo. Voglio ottenere molte altre medaglie, ci stiamo allenando da tempo per questo”.