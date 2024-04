Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Baku 2024: Raffaeli terza a metà concorso generale, Dragas ottava

La FIG World Cup di ginnastica ritmica fa tappa a Baku, in Azerbaijan, per il suo terzo appuntamento stagionale. E dopo una non brillante prestazione ad Atene e le soddisfazioni invece ottenute in Bulgaria, Sofia Raffaeli parte con il piede giusto nella capitale azera. Il giovane talento di Chiaravalle dopo le prove a cerchio e palla ha conquistato la terza posizione con un punteggio di 68.300 nel concorso generale. A guidare la classifica è la tedesca Darja Varfolomeev con 71.200 davanti alla bulgara Elvira Krasnobaeva con 69.750. La classe ’04 si è assicurata la presenza nelle prime due finali di specialità. Con i suoi 34.200 al cerchio – montato sulle note di “Rescue” di Lauren Daigle – e il 34.100 alla palla – accompagnato dalla voce di Maria Mazzotta in “Bella ci dormi” -, l’azzurra è infatti terza in entrambe le classifiche. Ma la tappa di Baku è importante anche per Tara Dragas, soltanto alla sua seconda apparizione in World Cup dopo il debutto di un anno fa a Sofia. La 17enne friulana è ottava nel concorso generale grazie allo score di 65.700 punti e anche per lei si sono aperte le porte delle prime finali di specialità con 32.500 al cerchio e 33.200 alla palla. Domani si torna in pedana alla Milli Gymnastics Arena per la seconda parte dell’all around individuale che decreterà la vincitrice della terza prova di World Cup 2024.