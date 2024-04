Tour de France, Nardella: “Partenza da Firenze piccolo grande sogno che si realizza”

“Il Tour de France che partirà da Firenze è un piccolo grande sogno che si realizza ma anche un passe-partout per entrare nel mondo del ciclismo. Inseguire questo sogno per dieci anni è un obiettivo raggiunto ma soprattutto è l’aver fatto si che il ciclismo potesse essere conosciuto a quante più persone possibili. Parlare di ciclismo significa parlare di ambiente, di gioventù, di salute e di tutti quei valori importanti della nostra vita”. Queste le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento a Palazzo Vecchio, parlando della grande partenza della prossima edizione del Tour de France, in programma il 29 giugno proprio dal capoluogo toscano e per la prima volta dall’Italia: “Questo Tour de France sarà intitolato a tutti i grandi campioni del ciclismo toscano, per noi che abbiamo una grande tradizione in questo sport. Questo evento inoltre può portarci tutti a bordo e unirci, e sono sicuro che come Firenze e non solo sapremo cogliere al meglio questa opportunità”.