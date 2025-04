Al Cairo, in Egitto, è iniziata la penultima tappa della World Cup di ginnastica artistica. Nel corso della prima giornata sono andate in scena le qualifiche di corpo libero, del cavallo con maniglie. Inoltre, è stato un pomeriggio di qualificazione anche negli anelli per la GAM e nel volteggio e nelle parallele per la GAF. Niccolò Vannucchi apre le danze nel corpo libero. L’azzurro conclude l’esercizio da nota D con un 13.533, qualificandosi alla finale. Tommaso Brugnami condivide con Vannucchi il valore di partenza, ma paga alcune sbavature e chiude con un punteggio di 11.600.

Al cavallo con maniglie, Gabriele Targhetta ottiene un positivo 14.766, risultato che gli permette di staccare il pass per la finale con il miglior punteggio. E’ meno brillante la performance di Edoardo De Rosa, autore di un 12.300. Si passa poi agli anelli, dove De Rosa e Vannucchi collezionano un 13.166 e un 11.800.

QUALIFICATI GAM

CORPO LIBERO

Milad Karimi (KAZ) – 14.066

Eddie Penev (BUL) – 13.633

Nazar Chepurnyi (UKR) – 13.600

Niccolò Vannucchi (ITA) – 13.533

Noe Seifert (SUI) – 13.300

Justin Labro (FRA) – 13.166

Adam Cogat (ALG) – 13.033

Nils Dunkel (GER) – 13.000

CAVALLO CON MANIGLIE

Gabriele Targhetta (ITA) – 14.766

Patrick Hoopes (USA) – 14.666

Hamlet Manukyan (ARM) – 14.400

Ravshan Kamiljanov (UZB) – 14.366

Brandon Dang (USA) – 14.333

Nariman Kurbanov (KAZ) – 14.200

Zeniolla Idrissov (KAZ) – 14.200

Benjamin Osberger (FRA) – 14.166

ANELLI

Artur Avetisyan (ARM) – 14.466

Vahagn Davtyan (ARM) – 14.200

Omar Mohamed (EGY) – 14-133

Nikita Simonov (AZE) – 14.000

Artur Sahakyan (GER) – 14.000

Leo Saladino (FRA) – 13.800

Alexander Diab (USA) – 13.766

Sokratis Pilakouris (CYP) – 13.700

QUALIFICATE GAF

VOLTEGGIO

Valentina Georgieva (BUL) – 13.599

Jo Kyong Byol (PRK) – 13.483

Elsabeth Black (CAN) – 13.183

Tegan Shaver (CAN) – 13.099

Oksana Chusovitina (UZB) – 13.016

Judy Abdalla (EGY) – 12.899

A Chon Jin (PRK) – 12.833

Sihem Hamidi (ALG) – 12.433

PARALLELE ASIMMETRICHE

Kaylia Nemour (ALG) – 14.366

Lucija Hribar (SLO) – 13.133

Dildora Aripova (UZB) – 12.700

Judy Abdalla (EGY) – 12.633

Sara Sulekic (CRO) – 12.400

Elsabeth Black (CAN) – 12.266

Tegan Shaver (CAN) – 12.100

Salina Bousmayo (MAR) – 11.600