A Tashkent, in Uzbekistan, si sono aperte le danze alla tappa di World Cup di ginnastica ritmica. Nel corso della prima giornata di gare, sono andate in scena le qualificazioni di cerchio e palla, che hanno messo in palio il pass per le finali di specialità di domenica. Tra le italiane, Viola Sella è stata la prima a scendere in pedana. Alla palla ha ottenuto un punteggio di 25.600, migliorandosi nel cerchio, dove ha collezionato un 26.700, rivelatosi poi il nono punteggio di giornata. L’azzurra ha sfiorato l’accesso alla finale, perso nel corso dell’ultima rotazione contro l’ungherese Fanni Pigniczki. E’ stato poi il turno di Alice Taglietti, che al cerchio ha pagato una perdita e ha concluso con 25.100. Bene nella palla, dove ha ottenuto la qualificazione alla finale grazie a un 26.600.

Al termine della prima giornata, è l’uzbeca Takhmina Ikromova a dominare la classifica dell’all-around con 56.400. La seconda posizione è al momento occupata da Darja Varfolomeev, oro olimpico, mentre al terzo posto c’è una seconda ginnasta di casa, Anastasia Sarantseva. La classifica potrebbe subire importante modifiche nel corso della giornata di domani, nel corso della quale andranno in scena le qualificazioni degli altri due strumenti, ovvero le clavette e il nastro.

CERCHIO – LE QUALIFICATE ALLA FINALE

1. Ikromova (UZB) – 28.250

2. Emir (TUR) – 28.050

3. Lewinska (POL) – 28.000

4. Sarantseva (UZB) – 27.950

5. Yertaikyzy (KAZ) – 27.400

6. Viarenich (AIN) – 27.200

7. Pigniczki (HUN) – 26.800

8. Grokhotova (AIN) – 26.800

PALLA – LE QUALIFICATE ALLA FINALE

1. Varfolomeev (GER) – 29.050

2. Ikromova (UZB) – 28.150

3. Sarantseva (UZB) – 27.300

4. Lewinska (POL) – 26.900

5. Taglietti (ITA) – 26.500

6. Griskenas (USA) – 26.500

7. Meirzhanova (KAZ) – 26.400

8. Pigniczki (HUN) – 26.200