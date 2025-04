Le ultime sul futuro del tecnico livornese, desideroso di tornare in panchina dopo un anno da disoccupato. Ha detto di nuovo no all’Arabia

Certo amori non finiscono, fanno dei giri immensi… Vi risparmiamo il continuo della famosa canzone di Venditti e ci buttiamo sui fatti. Il fatto in assoluto: il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. E in Serie A, costretto a lasciare sul finire della scorsa stagione dopo la sbroccata in mondovisione contro Giuntoli, al termine della vittoria in finale di Coppa Italia.

Il livornese era furibondo con l’allora e l’attuale Football director bianconero, che da mesi aveva deciso di cacciarlo a vantaggio di Thiago Motta. La storia gli si è poi ritorta contro con gli interessi. Un accordo tra le parti, come abbastanza prevedibile, ha evitato lo scontro in tribunale tra Allegri e la Juventus. Ne avremmo viste delle belle, peccato.

Allegri non si muore di fame stando disoccupato, ma per chi fa il suo mestiere la voglia di tornare è sempre tanta. È stato scritto e riscritto, pure da noi, che la sua grande ambizione è riaccomodarsi sulla panchina del Milan, a caccia di un erede di Sergio Conceicao. Col passare delle settimane, tuttavia, l’ipotesi rossonera ha perso consistenza. Resta un candidato, ma allo stato attuale non il favorito.

Del resto Furlani deve ancora sciogliere le riserve sul nome del nuovo Direttore sportivo. Saltato Paratici, adesso che scriviamo in pole ci sono Igli Tare (libero) e Tony D’Amico dell’Atalanta. Ma con Furlani & Company le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Allegri a mani vuote? Napoli pista concreta se Conte dice addio: “Quasi preso nel 2022”

Per Allegri resiste la possibilità Roma, per il dopo Ranieri. Il testaccino lo stima, però forse non lo considera una prima scelta. E quindi? Quindi Allegri, che ha detto nuovamente no alle offerte provenienti dall’Arabia, potrebbe alla fine rimanere col cerino in mano. A meno che…

A meno che Antonio Conte non lasci Napoli e i napoletani alla fine della stagione, con o senza la vittoria dello Scudetto. A quel punto Aurelio De Laurentiis potrebbe gettarsi a capofitto proprio su Allegri. Per Paolo Bargiggia andrà esattamente così qualora, ripetiamo, Conte dicesse davvero addio nonostante altri due anni di contratto: “(…) Sarebbe intenzionato ad andare su Allegri che già aveva trattato o quasi preso nella stagione 2021/2022, prima di virare su Spalletti“. Ecco perché certi amori poi ritornano, qualche volta se non spesso…