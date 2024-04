Manchester City, Guardiola: “Calendario inaccettabile, i giocatori vanno tutelati”

Nonostante la vittoria in semifinale di FA Cup contro il Chelsea per 1-0, Pep Guardiola si è scagliato contro il fitto calendario di impegni del suo Manchester City: “Il calendario è inaccettabile. Non è normale avere tutti questi impegni. Chelsea, Manchester United e Coventry non hanno giocato nell’ultima settimana. La prossima settimana sarebbe stato meglio giocare di venerdì, invece giocheremo di sabato. In questo modo è impossibile evitare infortuni. I giocatori vanno tutelati. Non è possibile giocare in uno spazio di così pochi giorni dopo 120 minuti in Champions contro il Real Madrid. Non so come siamo arrivati a fine partita oggi”.