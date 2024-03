Ginnastica artistica, l’Italia maschile vola a Stoccarda per il torneo EnBW DTB Pokal: gare visibili su Sportface TV

L’Italia della ginnastica artistica maschile vola a Stoccarda, in Germania, dove prenderà parte al torneo internazionale EnBW DTB Pokal, in programma dal 15 al 17 marzo, ricco di ginnasti di alto livello provenienti da tutto il mondo, nella cornice della Porche Arena. Il format delle gare, che saranno trasmesse in differita su Sportface TV, resta invariato: ci sarà spazio per la Team Challenge senior e junior, per le finali di specialità per attrezzo e per la formula della gara mista. L’Italia, però, prenderà parte al torneo soltanto con la delegazione maschile dei grandi e dei piccoli. Il Direttore Tecnico Nazionale della sezione Giuseppe Cocciaro ha convocato per l’incontro internazionale Yumin Abbadini della Ginnastica Pro Carate, Lorenzo Casali della Gymnastic Romagna Team, Edoardo De Rosa della Ginnastica Gioy, Matteo Levantesi della Virtus Pasqualetti e Mario Macchiati della Fermo ’85

Le due compagini azzurre saranno impegnate nella giornata di venerdì 15 marzo con le rispettive gare a squadre. Sabato 16 marzo, dal pomeriggio, andranno in scena invece le finali di specialità. I diritti dell’evento sono stati acquistati dalla cross media company Nexting SRL, con la quale la Federazione Ginnastica d’Italia ha appena stretto una partnership per tutto il 2024. Le gare che vedranno protagonisti gli italiani saranno trasmesse in differita, all’inizio della prossima settimana, sulla nuova piattaforma OTT Sportface Tv: la fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione attraverso il sito o scaricando l’app per iOS e Android.