Bologna, Thiago Motta: “L’Empoli sa come mettere in difficoltà”

Il Bologna di Thiago Motta affronterà l’Empoli nell’anticipo della prossima giornata di campionato, con il tecnico rossoblu che ha sottolineato come non si debba mai sottovalutare una squadra come quella allenata da Davide Nicola: “Come sempre, la partita con l’Empoli è la più importante perché è la prossima. Loro stanno bene, sanno cosa vogliono e hanno messo in difficoltà tante squadre. Sarà una bella partita da giocare.

Sull’infortunato Zirkzee invece: “Joshua è Joshua, non dobbiamo paragonarlo con nessuno. Mi dispiace per lui, perché era un periodo molto positivo. I ragazzi che possono sostituirlo stanno bene, da Jens a Santiago Castro che è arrivato qui con grande fame”. Infine una breve analisi sugli avversari: “Loro stanno molto bene, hanno dimostrato di poter competere anche contro le grandi. Fanno una fase difensiva di sacrificio e sono molto bravi sulle ripartenze. Sono bravi a limitare il gioco dell’avversario e hanno giocatori importanti come Cancellieri, Cambiaghi…”.