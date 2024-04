Ginnastica artistica: l’Italdonne attende le stelle mondiali al Trofeo Città di Jesolo, gare su Sportface TV

Sarà un weekend ricco di grande ginnastica quello che ci attende fra pochi giorni, e oltre alle due tappe di World Cup di artistica e ritmica a Doha, in Qatar, e a Baku, in Azerbaijan, il gotha dell’artistica mondiale fa tappa a Jesolo per il prestigioso Trofeo dedicato ai grandi attrezzi femminili, in programma sabato 20 e domenica 21 aprile. Le gare delle big al sabato pomeriggio e le Final Eight della domenica saranno trasmesse in diretta su Sportface TV, OTT di Sportface con live gratuito previa registrazione, al commento tecnico Ilaria Colombo.

L’Italdonne di Enrico Casella, coadiuvato dal team manager GAF Massimo Contaldo e dal collaboratore di Sezione Giorgio Citton, sfida in un preludio di Olimpiadi le nazionali di Stati Uniti d’America, Canada, Germania, Spagna, Brasile e Francia, e lo fa con due squadre senior al completo. La prima è composta dalle agenti del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, vale a dire Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e le sorelle Asia e Alice D’Amato, con Angela Andreoli della Brixia Brescia. La seconda, con le due brixiane Veronica Mandriota e Camilla Ferrari, e inoltre July Marano (Ginnastica Civitavecchia), Sofia Tonelli (Saltavanti), Nunzia Decerno (Ginnastica Salerno) e Matilde Ferrari (Ginnastica Heaven). Al fianco delle big azzurre c’è anche il settore giovanile, impegnato nelle competizioni di categoria, con Emma Fioravanti e Angelica Finiguerra (Forza e Coraggio), Benedetta Gava ed Emma Puato (Artistica ’81 Trieste), Giulia Perotti e Artemisia Iorfino (Ginnastica Vercelli), che formeranno il gruppo juniores, oltre alle due piccole individualiste, Giada Di Pietro della World Sporting Academy e Alessia Marena dell’Acrobatic Fitness.

Il programma del PalaInvent resta immutato, ormai familiare per chi segue questo evento in calendario sin dal 2008. Si parte sabato 20 aprile alle ore 9.00 con la gara a squadre e l’all around individuale giovanile e, dalle ore 14.30, con gli stessi concorsi a livello senior, per l’assegnazione dell’iconico Dragone d’Oro. Domenica 21 aprile, a partire dalle 14.00, ecco le finali di specialità junior e senior. Sarà un meeting utile alle squadre europee presenti per testare gli esercizi in vista degli Europei di Rimini in programma dal 2 al 5 maggio, mentre le squadre americane potranno prendere familiarità con l’Europa in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Quella di Jesolo è sempre stata e rimane inoltre l’unica tappa nel vecchio continente del dream team Usa, che propone in formazione Dulcy Caylor, Tiana Sumanasekera, Hezly Rivera, Katelyn jong ed Eveylyn Lowe, le baby Kittia Lavi, Addy Fulcher, Tyler Turner, Jaysha McClendon e Claire Pease. Il Brasile poterà invece le principali protagoniste che vedremo anche alle Olimpiadi: Rebecca Rodrigues de Andrade insieme a Flavia Lopez Saraiva, Jade Fernandes Barbosa, Loranne Dos Santos Oliveira, Andreza Lima de Lima e Sophia Weisberg, con le giovani Carolyne Mercer Winche Pedro, Gabriela Boucas Vieira, Isabel Aguilar Ramos, Nicole Bello De Campos, Larissa Kelly De Oliveira Machado e julia Das Neves Botega Soares. Elisabeth Seitz torna a rappresentare la Germania dopo l’infortunio, con lei anche Marlene Gotthard, Lisa Woetzel, Karina Schoenmaier, Janoah Mueller e Silja Stoehr e le junior Yonca Oezguel, Frederika Suhl e Jolie Aliya Funk. Per la Francia troveremo Marine Boyer, Djenna Laroui, Morgane Osyssek-Remer, Ming Van Eijken Gherardi, Silane Mielle e Lorette Charpy, la Spagna propone Alba Petisco, Frida Rodriguez-Cabo, Laila Masferre, Ana Perez, Suutua Ainara e Medina Lorene. Infine, il Canada, che porta due formazioni maggiori: l’atleta più rappresentativa è Elsabeth Black, con lei troviamo Clara Raposo, Cassie Lee, Stella Letendre, Gabby Black, Frederique Sgarbossa, Aurelie Tran, Turner Sidney, Audrey Rousseau, Emma Spence, Ava Stewart e Shallon Olsen. Per il paese delle foglie d’acero anche il team giovanile con Alyssa Guerrier-Calixte, Gabrielle Elise Fausto, Zoe Cadrin, Lia Monica Fontaine, Lindsay Corbett e Coralie Demers.