Ginnastica artistica: a Ravenna ultima giornata regular season Campionato Nazionale su Sportface TV

Tutto pronto per la terza e ultima giornata della regular season del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di ginnastica artistica maschile e femminile, “Trofeo San Carlo Veggy Good”. A Ravenna, nella cornice del Pala De André, si decideranno le sorti delle Final Six di A1, dei playoff di A2 e la classifica finale della B. L’appuntamento è fissato sabato 6 e domenica 7 aprile e sarà visibile in diretta su Sportface TV.

Dopo le tappe di Montichiari e Ancona, adesso in terra romagnola verrà chiusa la classifica finale del campionato e conosceremo dunque le sei squadre maschili e le altrettante femminili che strapperanno la qualificazione per la finalissima scudetto, che verrà disputata poi il 25 e 26 maggio a Firenze. Dopo le prime due prove, troviamo Brixia al comando nella femminile insieme alla Gymnastic Romagna Team. Al momento, sarebbero tra le prime sei anche Ginnastica Civitavecchia, Artistica ’81 Trieste, U.S. Renato Serra, Libertas Ginnastica Vercelli e Ginnastica Heaven. Al maschile, invece, le prime sei provvisorie sarebbero Virtus Pasqualetti, Ginnastica Pro Carate, Spes Mestre, Artistica Brescia e Ghislanzoni GAL.

A Ravenna anche la A2 al suo culmine: le prime due classificate otterranno la promozione diretta nella massima categoria, dalla terzz alla quinta invece otterranno il pass per i playoff che mettono in palio l’ultimo posto. Avremo infine i verdetti della Serie B con le tre promosse e le tre retrocesse. Sabato 6 aprile si parte con la Serie B in calendario alle 16.00. Domenica 7 aprile alle ore 9.00 tocca alla Serie A2. A partire dalle ore 14.30 ecco la Serie A1.

Il live streaming della massima categoria dell’Artistica maschile e femminile, con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro, andrà in onda in diretta sulla nuova OTT Sportface Tv. Infatti, la Federginnastica e la cross media company Nexting SRL, titolare nel marchio Sportface TV, hanno siglato un accordo che prevede la messa in onda in diretta e/o on demand di numerosi appuntamenti di artistica, ritmica e aerobica sulla piattaforma recentemente inaugurata. La fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è già disponibile sugli store iOS e Android.